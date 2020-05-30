Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix ile imzalar atıldı

Lucifer dizisinin 6. sezonu heyecanla bekleniyordu. İmzalar bugün atıldı. Başrol oyuncusu Tom Ellis, 6. sezon ile yeniden ekranlarda olacak.

Lucifer 6. sezon için anlaşmaya varıldı

Lucifer dizisi Fox'un 3. sezon sonrası iptal ettiği, ardından Netflix'e geçen ve izleyicilerin büyük ilgisini toplayan bir dizi.  Netflix dizinin tüm haklarını satın alarak dizinin iki sezon daha çekilmesini sağlamıştı.

5. sezonda final yapması beklenen ve Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri durdurulan dizinin, 6. sezon söylentileri yayılmıştı. 6. sezon bekleniyor ancak dizinin 5. sezonu da henüz yayınlanmadı

Peki Lucifer 6. sezon yayınlanacak mı ya da ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı..

Lucifer 6. Sezon Yayınlanacak mı?

Tom Ellis ve Netflix arasında yapılan sözleşme yenilendi. Tomifer'in yıldızı Tom Ellis'in yeni sezonda hangi sürprizlerle karşımıza çıkacağı henüz bilinmiyor. 6. sezon da heyecanla bekleniyor ancak henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.

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