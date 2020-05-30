Lucifer 6. sezon ne zaman? Netflix ile imzalar atıldı

Lucifer dizisi Fox'un 3. sezon sonrası iptal ettiği, ardından Netflix'e geçen ve izleyicilerin büyük ilgisini toplayan bir dizi. Netflix dizinin tüm haklarını satın alarak dizinin iki sezon daha çekilmesini sağlamıştı.
5. sezonda final yapması beklenen ve Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri durdurulan dizinin, 6. sezon söylentileri yayılmıştı. 6. sezon bekleniyor ancak dizinin 5. sezonu da henüz yayınlanmadı.
Peki Lucifer 6. sezon yayınlanacak mı ya da ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı..
Lucifer 6. Sezon Yayınlanacak mı?
Tom Ellis ve Netflix arasında yapılan sözleşme yenilendi. Tomifer'in yıldızı Tom Ellis'in yeni sezonda hangi sürprizlerle karşımıza çıkacağı henüz bilinmiyor. 6. sezon da heyecanla bekleniyor ancak henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.
thanks to the lucifans, #lucifer's story will come to an end the way it should: the fifth and final season is coming to @netflix. pic.twitter.com/EvknS5AVHK— Lucifer (@LuciferNetflix) June 6, 2019
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