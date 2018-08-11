Lufthansa'dan Uçuş Sırasında VR Keyfi

Uçakla üzerinden geçtiğiniz yerleri VR ile deneyimleme, Lufthansa sayesinde gerçek oldu.

Lufthansa'dan Uçuş Sırasında VR Keyfi

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