Lufthansa'dan Uçuş Sırasında VR Keyfi
Uçakla üzerinden geçtiğiniz yerleri VR ile deneyimleme, Lufthansa sayesinde gerçek oldu.
Lufthansa, LH630 uçağında Frankfurt'tan Dubai'ye uçan yolcular Airbus A330'da iken, havayolu şirketinin yeni "VR Moving Map" prototipini ilk kez deneyimleyen kişiler oldular.
Özel VR gözlükleri kullanan yolcular, altlarındaki hareketli manzarayı 3 boyutlu bir harita olarak izlediler ve hatta 360 derecelik sanal gezintilere katıldılar. VR deneyimi yaklaşık 30 dakika sürdü ve havayolu şirketi bu denemenin yolcu ilgisini anlamak ve potansiyel uygulama hakkında geri bildirim almak için faydalı olacağını umuyor.
Uçaklar Viyana üzerinden geçerken, bazı yolcular Prater Dönme Dolabı'na sanal olarak binerlerken bazıları da şehrin ünlü klasik konserlerinden birine sanal olarak katılma şansını yakaladılar.
Prototip, Lufthansa tarafından Lufthansa'nın sanal ve artırılmış gerçeklik için lider ajansı 3spin ile ortak olarak geliştirildi.
Lufthansa'nın Yolcu Deneyimi Tasarımcısı Paul Schön tarafından söylendiği üzere "VR, yolculuk deneyimleri için gittikçe büyüyen bir akım ve bizler de gökyüzünde iken yolcularımıza ilham vermek istedik. Frankfurt'tan Dubai'ye uçuş, yeni VR prototipimiz için ilk testti. Yolcu deneyimini daha da geliştirmek için tasarlanmış olan bu sanal keşif gezisinin katılımcı yolcular tarafından çok olumlu karşılandığını söylemekten memnuniyet duyuyorum."
Önceden, bu VR teknolojisi yerdeki müşterilere sunulmaktaydı ama artık mevcut uçuş içi eğlence programına ek olarak sunulması amaçlanıyor. Lufthansa, hangi prototiplerin daha da geliştirilebileceğini belirlemek adına müşterileri için VR ve AR'nin çeşitli olası uygulamalarını test etmeye devam ediyor.
Levent Öztürk
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