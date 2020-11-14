M1 İşlemcili MacBook Air, Performansıyla MacBook Pro'yu Ezdi Geçti

Apple 10 Kasım'da ARM tabanlı ve M1 yonga seti sahibi ilk MacBook ve Mac Mini serisini tanıttı. Beklendiği gibi Apple'ın yeni silikonu daha yüksek güç verimliliği ile performans sağlarken, Apple, M1 işlemcisinin dünyanın en yüksek watt başına performans içeren modeli olduğunu iddia ediyor. Bunlar Apple'dan şaşırtmayan söylemler olurken, bu iddiayı selef dizüstü bilgisayarları karşısında kanıtlamış.
Ortaya çıkan yeni MacBook Air Geekbench test sonuçları oldukça şaşırtıcı. Zira güçlü özelliklere ev sahipliği yaptığı bilinen 16 inçlik MacBook Pro'dan daha iyi sonuçlar ortaya çıkmış. MacBook Air, Geekbench testinden 1687 puan tek çekirdek, 7433 puan ise çoklu çekirdek sonucu almayı başarmış.
Bu her 2 puan da Intel Core i9 işlemci içeren 16 inç MacBook Pro'yu gölgede bırakıyor. Zira o modelin Geekbench test sonuçları, 1096 ve 6870 puan şeklinde.
Yapılan karşılaştırmalar ayrıca M1 yonga setinin 3.20 GHz'lik temel frekansa sahip olduğunu gösterirken, Apple lansmanda MacBook Air'in önceki nesle oranla 3.5 kat daha yüksek CPU performansı gösterdiğinin de altını çizmişti.
Ortaya çıkan Geekbench puanları Apple'ın bu iddialarına biraz güven sağlasa da, elbette kıyaslamaların hikayenin yalnızca bir tarafını ortaya koyduğunu söylemeye gerek yok. Bakalım yeni MacBook Air, diğer dizüstü bilgisayarlar ile arasında nasıl bir performans farkı yaratacak.
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