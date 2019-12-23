Mac Pro'ya SSD Takviyesi, MacBook Pro'dan Pahalı!

Apple'ın yakın zamanda satışa sunduğu ve fiyatıyla dudak uçuklatan Mac Pro modeli, fiyatıyla haber olmaya devam ediyor. Apple'ın pahalı bilgisayarıyla ilgili yeni haber ise, yapılacak SSD takviyesine ödenecek fiyat ile ilgili.
Temel modeliyle 5999 dolar fiyatla satışa sunulan, ancak özelliklerini yapılandırdığınızda 52 bin 599 dolar fiyata değin erişebilen yeni Mac Pro, Türkiye'de de çılgın fiyatla satışa çıkmıştı. Mac Pro, Türkiye'de 42 bin 999 TL fiyattan satışa sunuluyor. Ancak özellikleri yükseltmek istediğinizde ödeyeceğiniz fiyat tam 420 bin TL olurken, ek birkaç seçenek daha belirtirseniz 472 bin TL'lik bir fatura ile karşılaşıyorsunuz.
Mac Pro'yu özelleştirme seçenekleri arasında ekran kartından tutun da SSD'ye, RAM kapatesinden monitöre ve yazılıma kadar geniş bir aralık yer alıyor. Apple, Mac Pro'yu satışa sunduğunda güncelleme seçenekleri arasında maksimum 4 TB'lık SSD sınırı getirmiş, ardından da bunu 8 TB'a çıkartmıştı. Ancak Mac Pro'da 8 TB'lık bir SSD görmek isteyenler, kasanın içine bir de yeni 16 inç MacBook Pro koyacaklar. Zira 8 TB'lık SSD'nin fiyatı, yeni 16 inç MacBook Pro'dan yüksek.
Yeni MacBook Pro 16 inç, taban fiyatıyla 2399 Dolar. Mac Pro için 8 TB SSD fiyatı ise tam 2600 Dolar. Apple'ın Türkiye mağazasında da durum elbette farklı değil. Mac Pro'ya yapacağınız 8 TB SSD takviyesi için 20 bin 800 TL ödemeniz gerekirken, yeni MacBook Pro'yu 18 bin 299 TL'ye satın alabiliyorsunuz.
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