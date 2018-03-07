MacBook, Klavyeden Kurtuluyor mu?
Apple, gelecek MacBook'larında klavyeden kurtulmanın peşinde olabilir. Ortaya çıkan bu patent kafaları karıştıracak cinsten...
- Ercan Uğurlu
Apple'ın yenilenmiş klavyesi ve inceltilmiş tuşları sebebiyle 2015 sonrasında yeni bir MacBook'a geçmeyi reddedenlerdenseniz, bu haber sizi ilgilendiriyor; zira Apple, gelecekte MacBook'larından klavyeyi tamamen ortadan kaldırabilir. Bunun neticesinde, yüzeye sığ olsa da bir klavyeyi arayacak mıyız, yoksa bu devrime hemen alışacak mıyız, bunu şimdiden kestirmek güç. Elbette ortaya çıkan bu patent örneğinin kesinlikle gerçekleşeceğini öngörmek de öyle. Zira bilindiği gibi Apple, yalnızca dizüstü bilgisayarları için değil, pek çok farklı kategorideki teknolojik ürünü için çok sayıda patent örneği alması ve bunları –en azından gördüğümüz haliyle- hayata geçirmemesiyle ünlü bir şirket.
Apple'ın ortaya çıkan yeni patenti, gelecek MacBook'larında önemli bir klavye devrimine hazırlandığını gösteriyor. Patent örneğinde, MacBook'un klavye bölgesinde de bir ekran bulunacağı görülürken, bu ekranın LCD mi yoksa OLED panele mi sahip olacağı şimdilik bilinmiyor.
Fiziksel klavyeden geçiş devrimi aslında ilk kez başımıza gelmiyor elbette. Fiziksel klavyeli cep telefonlarının dokunmatik ekranlı akıllı telefonlara dönüşümünü hep birlikte izledik. Benzer bir hamle Apple tarafından MacBook'larında uygulanmaya başlarsa da elbette bu pek şaşırtıcı olmayacak. Hatta bu hamle ilk de olmayacak.
Hatırlarsanız daha önce Acer Iconia 6120 modelinde ve Lenovo da Yoga Book dizüstü bilgisayarında klavye alanını tamamen dokunmatik bir ekranla beraber sunmuştu. Bu ürünler her ne kadar yenilikçi olsa da, pratik kullanımda deneysel çalışmadan öteye gidemediler. En azından o dönemde. Zira her ne kadar böylesi bir geçiş büyük bir devrim etkisi yaratacaksa da, kullanıcı bazında hazır olmak önemli. Aksi halde ürünleriniz satmaz ve "deneysel" bir çalışmadan öteye geçemez.
Apple da şimdilik bu çalışmanın patentini almış görünüyor. Ancak MacBook'larında fiziksel klavyeyi hemen ortadan kaldırabilecek kadar cesur mu, bunu hep birlikte göreceğiz.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
bu teknoloji lenovo a12 laptopta var zaten