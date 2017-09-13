MacBook Pro'ya Güçlü Rakip: Mi Notebook Pro

Xiaomi, MacBook Pro'ya rakip olacağını iddia ettiği Mi Notebook Pro'sunu resmi olarak tanıttı!

MacBook Pro'ya Güçlü Rakip: Mi Notebook Pro

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