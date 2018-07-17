MacBook'unuza Yeni Klavye Yok
Apple'ın klavye değişim programı sizi Apple'ın yeni MacBook Pro klavyesi için ümitlendirmesin çünkü...
Apple, geçen ay klavyesi bozulan MacBook'lar için bir hizmet programı başlatmıştı. Ancak bu program kapsamında değiştirilen klavyenizin en yeni MacBook Pro'lardaki geliştirilmiş klavye olacağını umuyorsanız, fazla ümitlenmeyin.
MacRumors'a açıklama yapan Apple, en son MacBook Pro'lardaki klavyenin bu cihazlara "özel" olduğunu söyledi. Açıklama üzücü olsa da, Apple'dan donanımınızı bedava yükseltmesini beklemek de sanırız hayalci bir davranıştı. Klavye sorunları, 2015 ve 2017 arasında üretilen MacBook'ları etkiliyor. Sorunlar arasında, harflerin veya beklenmedik biçimde tekrarlanması, harflerin ekranda belirmemesi ve tuşların "yapışkan" hale gelmesi var.
Tuşların neden bozulduğuna dair birçok iddia var ancak çoğunluk, sorunun toz ve kirin klavyenin altında birikmesinden ve her tuşun altındaki butterfly mekanizmasına ulaşmasından kaynaklandığını düşünüyor. Apple'ın en son MacBook Pro'ları daha sessiz bir yazma deneyimi sunsa da, tuşların yapışma sorununu çözmüyor.
Zeynel A. Öztürk
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