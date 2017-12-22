Mac'ler 2018'de iOS Uygulamaları Çalıştırabilir
Tıpkı Chromebook'ların Android uygulamalarını desteklemesi gibi, Apple'ın da iOS uygulamalarına dair müthiş bir planı olabilir...
Görünüşe bakılırsa Apple, Mac bilgisayarların iOS uygulamalarını da çalıştırmasını istiyor. Bloomberg'in yayınladığı habere göre şirket 2018 sonbahar macOS güncellemesi ile birlikte iOS uygulamalarını Mac'lere taşımayı planlıyor. Doğal olarak, dokunmatik ekran için tasarlanmış uygulamaların klavye ve fare ile kontrol edilmek zorunda olması Apple için büyük bir engel oluşturuyor.
Konuyla ilgili uzman kişileri kaynak gösteren Bloomberg, WDC 2018'de bu özelliğin duyurulacağını tahmin ediyor. Ardından yine aynı yıl macOS'a gelecek bir sonraki büyük güncellemenin iOS uygulama desteğine sahip olabileceği de iddia ediyor. Ancak kaynaklar Mac App Store ve iOS App Store'un birleşmesi ile ilgili herhangi bir yorum veya tahminde bulunmadılar.
Bazı alanlarda Android ve Windows'un Apple'ı takip ettiğini biliyoruz, örneğin Android'de 64-bit standardının daha henüz uygulanmaya başlaması ve Apple'ın bu adımı yıllar önce atmış olması gibi. Ancak şimdi durum tersine dönmüş gibi görünüyor. Chromebook, Pixelbook ve Surface cihazları gibi, Apple'ın da farklı platformlar arasında bağlantıları güçlendirmek istemesi biraz geç de olsa çok iyi bir adım olacaktır.
Şimdilik dokunmatik ekranlı bir MacBook çok yakın bir tarihte gerçek olabilecek bir hayal gibi görünmüyor. Ancak iOS ve macOS arasındaki bu uygulama alışverişi iddiası, gelecekte Apple'ın da çoklu platform konusunda Microsoft ve Google'a katılması kuvvetle muhtemel.
Ali Ruhi Öztürk
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