macOS Mojave vs. Windows 10 Güncellemesi
macOS Mojave ve Windows 10 Ekim güncellemesi neler getiriyor; hangisi daha iyi?
Masaüstü işletim sitemleri, son güncellemeleriyle daha verimli çalışmanızı sağlayacak.
Yeni yayınlanan macOS 10.14 Mojave'in yenilikleriyle Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini karşılaştırdık.
Arayüz
macOS'un görünüme her şeyden fazla önem vermesi bir sır değil. macOS Mojave ile birlikte Apple, dinamik duvar kağıtları ve yeni Dark Mode'u ekliyor ve bunu bir basamak yukarı taşıyor. Windows 10'da bir süredir bulunan Dark Mode yani koyu mod, macOS'ta doğal uygulamalarla bütünleşiyor. Böylece hem renkler öne çıkıyor, hem de yazıları okumak daha rahat bir hale geliyor. Dinamik duvar kağıdı ise size saate göre değişen bir duvar kağıdı sunuyor.
Ancak Windows 10 da Ekim 2018 güncellemesiyle bir dizi estetik geliştirme sunacak. Koyu mod, Dosya Gezgini'ne gelecek. Daha da önemlisi, HDR denetimleri daha iyi bir hale gelecek.
macOS Mojave ve Windows 10 Redstone 5'in yeni emoji'lerle geldiğini de söyleyelim.
Peşinde olduğunuz tek şey görünüm ise, macOS'u tavsiye etmekte tereddüt etmeyeceğiz. Ancak Windows 10 da geçen senekine göre çok daha iyi görünüyor. Bunda Fluent Design'ın payı büyük.
Verimlilik
Görünüm her şey demek değil, sonuçta çoğumuz bilgisayarımızda iş yapıyoruz. Hem macOS, hem de Windows 10, iş yapmaya çok uygunlar ancak geliştirmeye de açıkları. Windows 10'un Ekim 2018 güncellemesi küçük gibi görünse de, bu alanda önemli bazı geliştirmeler sunuyor. Uyarılar belirmek yerine, artık yavaşça ortaya çıkıyor. Cloud Clipboard ise birden fazla Windows cihazında Win + V ile kopyalayıp yapıştırmanıza izin veriyor. Storage Sense, dosyalarınızı internete yüklüyor ve sadece sık eriştiklerinizi sabit diskinizde tutarak boş alan açıyor. Bu işlevi kullanıp kullanmamak elbette sizin kontrolünüzde.
macOS'ta ise birkaç önemli güvenlik geliştirmesi var. En göze çarpan şilev, masaüstünüzün dosya türüne göre otomatik olarak organize edilmesi. Bu sayede karmaşık masaüstünüze elveda diyebilirsiniz. macOS Mojave, Continuity Camera sayesinde iPhone'unuzu bir tarayıcı gibi kullanmanıza da izin veriyor. Bu işlev ile fotoğrafını çektiğiniz belgeyi hemen Mac'inize aktarabiliyorsunuz.
Finder'da da birçok geliştirme var. Yeni galeri görünümü, belgeleri Finder içinden ön izlemenize izin veriyor.
Kısacası hem macOS Mojave, hem de Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi, profesyoneller için zamandan tasarruf etmenizi sağayacak birçok yenilikle geliyor.
Zeynel A. Öztürk
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