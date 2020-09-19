Maçta sosyal mesafe kuralına uyan takım, 37-0 mağlup oldu!

Almanya'da 11'inci ligde mücadele eden Ripdorf takımının oyuncuları, rakip SV Holdenstedt II ile yaptığı maçta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikili mücadeleye girmeyip, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve rakip oyuncularla 2 metrelik mesafeyi koruyarak 37-0 kaybetti.
MAÇI İPTALİ İSTEĞİ KARŞILIK BULMADI
İki ekipten Holdenstedt'in oyuncularının daha önceki maçta virüs taşıyan bir başka oyuncuyla temas etmiş olması, maç öncesinde tartışma yaratmıştı. Ripdorf futbol takımının eşbaşkanı Patrik Ristow maçın ertelenmesi talebinde bulundu. Ancak talep as takımlarda kabul edilirken, PAF maçları için reddedildi.
SV Holdenstedt II takımına yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı, ancak Ripdorf yine de koşulların güvenli olmadığına karar verdi.
MAÇ BOYUNCA KENAR ÇİZGİSİNDE YÜRÜDÜLER
Bunun üzerine takım da maç esnasında alınması gereken tüm önlemleri almaya karar verdi. Maçın başında Ripdorf oyuncuları, sahaya çıktı, topu rakip oyunculara gönderdiler ve daha sonra sadece kenar çizgilerinde yürüdüler. Yani sahada bir takım üst üste goller atarken diğerleri onları güvenli bir mesafeden izlemekle yetindi.
Ripdorf Başkanı Patrick Ristow "Holdenstedt oyuncuları ne olduğunu anlayamadı. Ancak biz riske atmak istemedik. Oyuncularımız ikili mücadeleye girmedi, sosyal mesafe kurallarına uydu ve rakip oyuncularla 2 metrelik mesafeyi korudular" dedi.
Holdenstedt oyuncuları ise gol atmaktan hiç geri durmadı ve her iki üç dakikada bir gol attılar.
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