Maçta sosyal mesafe kuralına uyan takım, 37-0 mağlup oldu!

Almanya'da bir futbol takımı, sadece yedi oyuncuyla çıktığı ve karşılaşma boyunca oyuncuların sosyal mesafeyi kuruduğu maçta 37-0 yenildi. Sahada bir takım üst üste goller atarken diğerleri onları güvenli bir mesafeden izlemekle yetindi....