MadCatz B.A.T. 6+ İncelemesi

Aranızda muhtemelen MadCatz ismini duymayan yoktur. Her ne kadar ülkemizde kolay ulaşılabilir bir marka olmasa da gerek steampunktan cyberpunk'a uzanan fareleri, gerekse oyuncular için ürettiği diğer ilginç yan donanımlarıyla MadCatz, sektördeki en ilginç, en karakter sahibi firmalardan birisi. Özellikle fareleriyle yarattıkları tarz o kadar karakteristik ki tıpkı Deep Purple'ın muhteşem eseri Soldier of Fortune'u David Coverdale'den başka kimsenin söylemeye cesaret edememesi gibi, bu tasarım akımını takip etmeyi göze alan çok firma görmedik.
R.A.T serisini biraz önce anlattık ama MadCatz kendi yarattığı kalıplarla yetinmek istememiş olacak ki, kendi deyimleriyle spor otomobiller ve Batmobile'lerden esinlenmiş aerodinamik tasarımıyla karşımıza çıkan yeni modeli B.A.T 6+'ı bizlerle buluşturdu.
Sadece tek renk seçeneğiyle piyasaya sürülen (Siyah, kırmızı notalar ve gri-bej) B.A.T 6+ her ne kadar bir MadCatz için oldukça "şık" dursa da genel geçer bir oyuncu faresi için oldukça agresif hatlara sahip. Yan destekleri taktığınızda spor otomobillerin hava giriş kanallarına benzeyen bir şekil ortaya çıkıyor ve arkadan baktığınızda da bir spor otomobilin plakası ve arka ışıklarını görür gibi oluyorsunuz. Bakın, konuşacak ne kadar çok şey çıktı tasarımdan bile.
Her iki elle de kullanılabilen (Ambidextrous) MadCatz B.A.T 6+, her şeyden önce modüler bir fare. Kutudan iki farklı yükseklikte avuç desteği ve her iki taraf için parmak destekleri çıkıyor. Bu desteklerin hangisini kullandığınıza göre ağırlık birkaç gram oynayabilse de maksimum aldığımız değer 109 gram. Evet, yeterince hafif ama hayır, ultralight sınıfıyla alakası yok.
Tek bölge (Alanı oldukça büyük olsa da yan kapakların altında kalıyor) RGB aydınlatmaya sahip olan B.A.T. 6+'da on adet ayarlanabilir tuş bulunuyor. Çift elli bir fare olmasına rağmen sağ tarafa fonksiyon tuşları koymayan üreticiler görüyoruz Glorious gibi, MadCatz bu tembelliği yapmamış, her iki tarafta da ikişer tuş mevcut. Ana switch'leri birazdan konuşacağız ama fonksiyon tuşları pek fazla sünger hissi vermiyor. Ufak olmaları kullanımlarını biraz zorlaştırıyor maalesef. 24 adımlı fare tekerleği ise neredeyse sıfır ses sahip ve oldukça iyi bir kontrol hissi veriyor. Tilt hareketi yapamadığını belirtelim.
MadCatz'de kullanılan sensör, çoğunuzun iyi tanıdığı, son dönemin en fazla tercih edilen ve en performanslı modellerinden olan PixArt PMW 3389. 16000dpi'a kadar hassaslığı ayarlanabilen bu sensör 400 IPS hız ve 50G hızlanma gibi hala son derece etkileyici değerlere sahip. Burada MadCatz'in farklı genelde 400dpi'dan aşağısını pek görmediğimiz minimum dpi değerinin sadece 50 olması. 50dpi ile ne oynarsınız bilemedik ama farenin sunduğu özgürlüğe minik bir örnek. B.A.T 6+'nın lift-off mesafesinin ayarlanamadığını ancak 2.5mm ile yeterli olduğunu belirtelim. Skatezleri ise beğenmedik. MadCatz parmak desteklerini de skatez ile desteklese de skatezler oldukça ince ve PTFE kullanılmış olsa da gerçek PTFE kısmın kalınlığı soru işareti. Biz mouse pad üzerinde biraz dirençle karşılaşıyormuşuz gibi hissettik. Fare oldukça yeni olduğundan henüz piyasada yüksek performanslı skatez seçenekleri bulunmuyor.
MadCatz bu modelde Kailh veya Omron switchler kullanmak yerine kendi yolundan gitmiş. Dakota, mekanik switchlerin verimini düşüren bouncing efektini azaltmak adına sadece bastığınızda değil, basmadığınız zamanlarda da anahtarın konumunu denetleyen bir sinyal algılama tekniğiyle geliyor ve MadCatz bu sayede 2ms gibi bir gecikme değeri elde ettiğini söylüyor. Bu değer pek çok sebepten kullanımda ulaşılabilecek bir değer değil ancak genel anlamda gecikme süresi oldukça düşük diyebiliriz. Switch'lerin kullanım ömrü ise 60 milyon tıklama, ömürlük diyebileceğimiz kadar iyi. Tıklama sesi oldukça tok, sesi yüksek değil ve fareyi salladığınızda da tuşlar ses çıkartmıyor. Genel malzeme ve işçilik kalitesi gayet başarılı. Yine de ana tuşlarda biraz salınım var.
Üründe kullanılan örgü kablo 1.9 metre boyunda ve biraz sert. Her ne kadar verdiğiniz şekilde duruyor olsa da daha yumuşak bir kablo olmasını daima tercih ederiz.
MadCatz bu modelde basit ama oldukça başarılı bir yardımcı yazılım kullanmış. Basit dpi ayarlarından RGB seçeneğine, polling rate değerinden (Max 2000hz) angle snapping seçeneğine kadar her detaya basitçe ulaşabiliyorsunuz.
Sonuç
Gelelin sonuca. Biz ürünü çok beğendik diyebiliriz. MadCatz bu yazı hazırlandığı sıralarda ürünün 90$'lık fiyatına 37$'lık kargo ve gümrük masrafını ekleyip ürünü ülkemize göndermeye başlamıştı. Dolar şu haldeyken gayet pahalıya patladığı malumunuz ve kablolu bir ürün için çoğu kişi bu kadar para ayırmak istemeyebilir. Diğer taraftan B.A.T. 6+ iyi üretilmiş, performanslı ve "komşuda olmayan" bir fare olarak kendi kitlesine ulaşmakta zorlanmayacaktır.
CHIP Online Notu: %85
+ Şık tasarım
+ Yüksek performans
+ 2000hz polling rate
+ Modüler tasarım
+ İyi işçilik ve malzeme kalitesi
- Kablosuz bir fare için pahalı
- Skatezler ince ve üst seviye bir süzülme deneyimi vadetmiyor
- Kablo biraz sert
Kürşat Zaman
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