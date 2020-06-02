Mafia II: Definitive Edition İnceleme

Vito Scaletta 10 yıldan sonra geri dönüyor! Peki, iyi mi yapıyor, yoksa kötü mü? İşte Mafia Trilogy'nin ilk halkası Mafia II: Definitive Edition incelemesi ve satın almadan önce hakkında bilmeniz gereken her şey!