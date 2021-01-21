'Yalan makinesi' uygulaması geliştirildi! Yüze bakarak 1 dakikada saptıyor

Tokyo merkezli DeepScore şirketi yeni bir uygulama geliştirdi. Geliştirilen bu uygulama insanların yüz mimiklerini analiz ederek kişisin yalan söyleyip söylemediğini anlayabilecek...