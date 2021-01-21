'Yalan makinesi' uygulaması geliştirildi! Yüze bakarak 1 dakikada saptıyor

Daha önce birçok firmanın çeşitli yalan söyleme makineleri geliştirdiğine şahit olduk. Bu sefer de Japonya'da geliştirilen bir uygulama, insanların yüz mimiklerini analiz ederek kişinin güvenilir olup olmadığını saptayabildiğini iddia ediyor.
BİR DAKİKA İÇİNDE TESPİT EDİYOR
NTV'de yer alan habere göre, şirket, kullanıcıların yüzlerini analiz eden yeni uygulamanın "bir insanın ne kadar güvenilir olduğunu bir dakika içinde tespit ettiğini" öne sürüyor.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk defa dijital olarak düzenlenen CES 2021'de tanıtılan uygulama kullanıcılara cevabını bildiği soruları soruyor.
Bu sorulara cevap verildiği anlardaki yüzleri ile verdikleri tepkileri analiz eden uygulama elde ettiği veriler ışığında kişinin daha sonraki sorularda yalan söyleyip söylemediğini saptıyor.
UZMANLARI TATMİN ETMEDİ
Başka bir deyişle uygulamanın topladığı veriler ışığında yüz hareketlerini analiz ederek kişinin güvenilir olup olmadığını belirleyebildiği iddia ediliyor. Ancak bazı uzmanlar bir algoritmanın bireylerin yüzünü veya sesini analiz ederek güvenilir olup olmadıklarını belirleyemeyeceğini ifade ediyor.
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