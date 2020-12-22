Makyajlı Hyundai Kona, Türkiye'de satışta! Hyundai Kona fiyatı, özellikleri

Makyajlanan Hyundai Kona Türkiye macerasına başladı. Geliştirilen motor seçenekleriyle hem sportif hem de çevre dostu özelliklerini pekiştiren makyajlı Hyundai Kona alıcılarını bekliyor. İşte tüm detayları ile Makyajlanan Hyundai Kona...
MAKYAJLANAN HYUNDAI KONA NELER SUNUYOR?
- Kona'nın iç mekanı öncekinden daha farklı dizayn edilmiş. Daha modern bir görünüm ifade eden model, modelin şıklık çıtasını da yükseltmiş. Görsel değişimin yanında teknolojik donanımlar da modelde değişim olarak sunulmuş.
- Geliştirilmiş LED gündüz sürüş lambaları ise daha dar ve etkileyici bir görünüm sağlıyor. Aşağıya doğru uzanan tampon da plastik çamurluk parçalarına yumuşak bir şekilde bağlanıyor.
- Kona, konfor donanımlarının haricinde güvenlik ve sürüş destek özellikleriyle de dikkat çekiyor. Şerit ve Yol Takip Asistanı, Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi aktif güvenlik önlemleri, giriş seviyesi donanım paketleri de dahil olmak üzere Kona'da standart olarak sunuluyor.
- Makyajlı Kona, Eco, Comfort ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş moduyla geliyor. Eko modunda maksimum ekonomi sağlayan model, Sport modunda ise performansının zirvesinde oluyor. Ayrıca sürüş modlarına göre gösterge panelinin de değiştiği biliniyor.
- 1.6 litre hacimli benzinli motor ise ürettiği 198 beygir güç ile Hyundai Kona'yı, Türkiye'de sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Turbo beslemeli bu motoru sayesinde 0'dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan Kona, güç ve performans bekleyen kullanıcıların ilgisini çekiyor.
HYUNDAI KONA FİYATI NE KADAR?
Kona, "Style", "Smart", "Elite" ve "N Line" olmak üzere üzere farklı donanım seçenekleriyle geliyor. Kona 1.0 litre T-GDI, 7DCT şanzıman ve Style donanım kombinasyonuyla 281.00 TL'den başlayan fiyatlarla geliyor. 1.6 litre dizel 48 MHEV Elite'in ise 358.000 TL bir etiketi bulunuyor.
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