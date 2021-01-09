Malcolm ve Marie filminin fragmanı yayınlandı! İşte fragmanı, konusu

Netflix, Zendaya ve John David Washington'ın başrolünde yer aldığı Malcolm & Marie'nin resmi fragmanını ve afişini paylaştı.5 Şubat'ta izleyici ile buluşacak film için tanıtım çalışmaları devam ediyor. İşte Malcolm & Marie filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı...

Malcolm ve Marie filminin fragmanı yayınlandı! İşte fragmanı, konusu

Netflix, pandemiden dolayı vizyona giremeyen filmleri bünyesinde toplamaya devam ediyor. Son dönemde önemli anlaşmalara imza atarak merakla beklenen pek çok filmin haklarını satın aldı. Netflix'in haklarını satın aldığı bu filmlerden biri de Sam Levinson'ın yeni filmi Malcolm & Marie.

MALCOLM VE MARIE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sam Levinson imzalı 1 saat 46 dakikalık film, 5 Şubat'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.

MALCOLM VE MARIE OYUNCULARI

Oyuncu Kadrosu: Zendaya (Marie), John David Washington (Malcolm)

Yönetmen & Senarist: Sam Levinson

Yapımcılar: Kevin Turen, Ashley Levinson, Sam Levinson, Zendaya ve John David

MALCOLM VE MARIE KONUSU NEDİR?

Yönetmen-senarist Sam Levinson'ı Zendaya ve John David Washington ile bir araya getiren bu acıklı romantik dramda, bir yönetmen (Washington) ve kız arkadaşı (Zendaya) bir filmin gala kutlamasından eve döner. Yönetmen, filmin eleştirmenlerin beğenisini kazanacağından ve finansal başarıyı çabucak yakalayacağından emin görünmektedir. Ancak gecenin devamında ilişkileriyle ilgili gerçekler, aniden su yüzüne çıkarak aralarındaki sevginin gücünü sınamaya başlar.

Görüntü yönetmeni Marcell Rév ile çalışarak son derece özgün bir filme imza atan Sam Levinson, Hollywood'un unutulmaz aşk filmlerine saygı duruşunda bulunuyor ve sinemanın geleceğine dair inancını samimi bir şekilde ifade ediyor.

MALCOLM VE MARIE FRAGMANI

Malcolm ve Marie | Resmi Fragman | NetflixMalcolm ve Marie | Resmi Fragman | Netflix
Yönetmen Malcolm (John David Washington) ve kız arkadaşı Marie (Zendaya) bir filmin gala kutlamasından eve döner. Gecenin devamında Malcolm filme gelecek eleştirileri beklerken ilişkileriyle ilgili gerçeklerin aniden su yüzüne çıkmasıyla aralarındaki sevginin gücü sınanır. Yönetmen ve senarist Sam Levinson. Malcolm ve Marie'yi Netflix'te izleyin: Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Malcolm ve Marie | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial

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