Malcolm ve Marie filminin fragmanı yayınlandı! İşte fragmanı, konusu

Netflix, pandemiden dolayı vizyona giremeyen filmleri bünyesinde toplamaya devam ediyor. Son dönemde önemli anlaşmalara imza atarak merakla beklenen pek çok filmin haklarını satın aldı. Netflix'in haklarını satın aldığı bu filmlerden biri de Sam Levinson'ın yeni filmi Malcolm & Marie.
MALCOLM VE MARIE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sam Levinson imzalı 1 saat 46 dakikalık film, 5 Şubat'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te olacak.
MALCOLM VE MARIE OYUNCULARI
Oyuncu Kadrosu: Zendaya (Marie), John David Washington (Malcolm)
Yönetmen & Senarist: Sam Levinson
Yapımcılar: Kevin Turen, Ashley Levinson, Sam Levinson, Zendaya ve John David
MALCOLM VE MARIE KONUSU NEDİR?
Yönetmen-senarist Sam Levinson'ı Zendaya ve John David Washington ile bir araya getiren bu acıklı romantik dramda, bir yönetmen (Washington) ve kız arkadaşı (Zendaya) bir filmin gala kutlamasından eve döner. Yönetmen, filmin eleştirmenlerin beğenisini kazanacağından ve finansal başarıyı çabucak yakalayacağından emin görünmektedir. Ancak gecenin devamında ilişkileriyle ilgili gerçekler, aniden su yüzüne çıkarak aralarındaki sevginin gücünü sınamaya başlar.
Görüntü yönetmeni Marcell Rév ile çalışarak son derece özgün bir filme imza atan Sam Levinson, Hollywood'un unutulmaz aşk filmlerine saygı duruşunda bulunuyor ve sinemanın geleceğine dair inancını samimi bir şekilde ifade ediyor.
MALCOLM VE MARIE FRAGMANI
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