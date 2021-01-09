Malcolm ve Marie filminin fragmanı yayınlandı! İşte fragmanı, konusu

Netflix, Zendaya ve John David Washington'ın başrolünde yer aldığı Malcolm & Marie'nin resmi fragmanını ve afişini paylaştı.5 Şubat'ta izleyici ile buluşacak film için tanıtım çalışmaları devam ediyor. İşte Malcolm & Marie filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı...