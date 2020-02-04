Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Manisa'da saat 20.55'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak ölçtü. Deprem İzmir'de de hissedildi.