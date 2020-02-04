Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'da AFAD verilerine göre bugün 4,3 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem ölçüldü. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
20.55'TE İKİNCİ DEPREM
Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55'te ise 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre bu deprem de 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
KANDİLLİ 5 OLARAK ÖLÇTÜ
Kandilli Rasathanesi ise saat 20.55'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 9.7 kilometre olarak ölçtü.
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