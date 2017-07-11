Manisa'da Açılacak Yeni Fabrikanın Temelleri Atıldı

Vestel'den dev yatırım: Manisa'da açılacak yeni fabrikanın temelleri atıldı.

Vestel'den dev yatırım

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