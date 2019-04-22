Marcus Hutchins Suçunu Kabul Etti
WannaCry fidye zararlısını durduran güvenlik araştırmacısı, daha önceki bir suçunu kabul etti!
WannaCry fidye zararlısını durdurmaktaki çalışmasıyla tanınan güvenlik araştırmacısı Marcus Hutchins, bu saldırıyla alakasız, başka bir zararlıyla ilgili suç itirafında bulundu.
Hutchins, web sayfasında yaptığı açıklamada "farkına varmış olabileceğiniz üzere güvenlik kariyerimden önce zararlı yazmakla ilgili iki ceza aldım," dedi ve şöyle devam etti:
"Bu hareketlerden dolayı pişmanım ve hatalarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Birkaç sene önce kötüye kullandığım yeteneklerimi artık yapıcı amaçlarla kullanıyorum."
Wisconsin Doğu Bölgesi'nde yapılan itiraf anlaşmasına göre İngiliz araştırmacı, 10 suçun ikisinde itirafçı oldu, kalan sekizinden vazgeçildi. Suçların her biri beş sene hapis ve 250.000 dolara kadar cezayla sonuçlanabiliyor, ancak itiraf anlaşması "sorumluluğu kabul etmenin" cezayı hafifleteceğini söylüyor.
Hutchins'in geliştirmeye katkıda bulunduğu Kronos zararlısının banka bilgilerini çalmakta kullanıldığı söyleniyor. Temmuz 2012 ve Eylül 2015 arasında gelişen bu etkinlik, Hutchins'in WannaCry'ı kapatmanın yolunu keşfetmesinden önce yaşanmıştı. Araştırmacı, fidye zararlısını durdurmaya yardımcı olduktan kısa süre sonra Kronos zararlısı nedeniyle 2017'de FBI tarafından göz altına alınmıştı.
ZDNet'e göre Hutchins şu an kefaletle serbest bırakılmış durumda ve bu sene gerçekleşecek bir duruşmayı bekliyor. Hutchins, "insanları zararlı saldırılarından korumak için zaman harcamayı sürdüreceğini" söylüyor.
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