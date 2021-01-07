"Mario Kart Davası" Sonuçlandı; Kazanan Belli Oldu!

Nintendo'nun, Tokyo sokaklarında Mario Kart temalı turlar düzenleyen bir go-kart firmasına karşı yasal galibiyeti, bir yargıç tarafından doğrulandı. Geçtiğimiz yılın erken dönemlerinde MariCar (artık Street Kart olarak yeniden markalanmış durumda) Nintendo'ya, haklarını ihlal etmekten dolayı 50 milyon yen ödeme yapmak ile cezalandırılmıştı. Firma bu karara itiraz etki ancak Japonya Yüksek Mahkemesi, bir kez daha Nintendo'yu haklı buldu.
Nintendo, Mari Mobility'ye, yani MariCar'a ilk olarak 2017 yılında dava açmıştı. Başka firmalar da benzer turlar sunuyorlardı ancak MariCar'ın sürücülerinin Mario Kart karakterleri gibi giyinmelerinden dolayı ihlal çok daha bariz bir şekilde görülebiliyordu. Ayrıca Nintendo, güvenlik sebepleri dolayısıyla adının lekelenebileceğinden de endişe duyuyordu ve yaşanan birkaç kaza ardından bu endişenin de yerinde olduğu görüldü.
MariCar ilk davayı kaybetti ve ceza olarak 10 milyon yen ödemesine karar verildi. Ancak bu davanın sonrasında firma, muhtemelen pek de tavsiye edilmeyecek bir karar ile araçlarına "Nintendo ile alakasız" yazılarını astı. Yeni bir itirazın ardından da ceza kararı 50 milyon yene yükseltildi.
Bu arada şirket, Covid-19 krizi sebebiyle müşterilerini kaybetmeye devam ediyordu. SoraNews24'ün bildirdiği üzere, muhtemelen kart'ların yerel sakinler tarafından sevilmemesi ve turistler tarafından sevilmesinin de etkisiyle, finansal destek amaçlı bir kitlesel fonlama kampanyası de muazzam bir şekilde başarısız oldu.
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