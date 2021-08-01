Mark Zuckerberg Müjdeyi Verdi: Ray-Ban Akıllı Gözlük Geliyor

Facebook'un odağında dijital reklamlar, ancak aynı zamanda şirketin VR'ın ötesinde donanım hedefleri olduğu da malum. Şirketin son açıklaması ise direkt olarak Mark Zuckerberg'den geldi. Zuckerberg, bir sonraki ürünlerinin Ray-Ban'dan bir çift akıllı gözlük olacağını söyledi.
Facebook kurucu ortağı, "Ray-Ban gözlüklerin ikonik form faktörü var ve bu nedenle insanlara bu ürün üzerinden, geleceğin tam artırılmış gerçeklik gözlüklerine giden yolda ilerleme kaydetmeye devam edeceğim için heyecanlıyım," dedi.
Facebook'un "akıllı" güneş gözlükleri uzun zamandır konuşuluyor. 2019'dan bu yana söylentileri devam eden bu gözlükler, görünüşe göre çok yakında gerçek olabilir. Facebook'un "Orion" olarak isimlendirilen AR gözlükler üzerinde çalıştığı biliyor. Bu dönemde bir doğrulama da Facebook'un Gerçeklik Laboratuvarı'nda VR Başkan Yarımdıcı Hugo Barra'dan gelmişti. Barra, gözlüklerin 2021 içinde çıkacağını doğrulamıştı. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan bir şey yok.
Mark Zuckerberg, yeniden insanları heyecanlandırmak istemiş olabilir. Bekleyip göreceğiz. Ancak öte yandan Facebook'un yalnızca bir güneş gözlüğü üzerinde değil, aynı zamanda "ayrılabilir ekranlı" bir akıllı saat üzerinde çalıştığı da biliniyor.
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