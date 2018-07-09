Mark Zuckerberg, Yaşayan 3'üncü En Zengin İnsan!
Mark Zuckerberg, Facebook hisselerinin tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmasıyla şu an yaşayan en zengin 3'üncü kişi oldu.
Çok değil, yalnızca bundan birkaç ay öncesine kadar skandallarla sarsılan Facebook, görünüşe göre durumu çabuk toparlamış. Kısa bir süre önce Cambridge Analytica şirketi ile 87 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verilerini paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmış ve buna ilişkin olarak da Mark Zuckerberg mahkemede ter dökmüştü. Herkes bir dönemin sonu mu diye düşünürken, bu krizi hızlı atlatan Facebook, geçtiğimiz cuma günü hisselerini 203.23 Dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesiyle kapadı ve bu elbette en çok Mark Zuckerberg'ün işine yaradı.
Mark Zuckerberg, şu an tam 81.6 milyar dolarlık servet ile şu anda yaşayan en zengin 3'üncü insan konumunda. Son 3 ayda toplamda 19 milyar dolarlık bir değer artışı yaşayan Mark Zuckerberg, Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffett'ı koltuğundan ederek yerine yerleşti. İkilinin arasındaki fark ise tam 373 milyon dolar.
Bloomberg'in raporuna göre dünyanın en zengin sıralamasında ilk 3'te teknoloji insanı yer alıyor. Amazon CEO'su Jeff Bezos 145 milyar toplam serveti ile birinci, Bill Gates 94.2 milyar dolar ile ikinci sırada yer alırken, üçüncülük koltuğunda ise 81.6 milyar dolar ile Facebook CEO'su Mark Zuckerberg yer alıyor.
Ercan Uğurlu
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