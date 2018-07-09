Mark Zuckerberg, Yaşayan 3'üncü En Zengin İnsan!

Mark Zuckerberg, Facebook hisselerinin tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmasıyla şu an yaşayan en zengin 3'üncü kişi oldu.

Mark Zuckerberg, yaşayan 3'üncü en zengin insan!

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