Marmara'dan 3 günde ne kadar müsilaj toplandı?

Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorunu devam ederken, temizlik çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
3 Günde 733,1 Metreküp Deniz Salyası Temizlendi
Bakan Kurum'un açıklamasına göre Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8, 9 ve 10 Haziran'da 52 bölgede müsilaj temizliği sürüyor. Kurum, "10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." dedi.
1? Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük.
10 Haziran'da topladığımız 341,1 m³ müsilajla birlikte toplamda 7?3?3?,1? m³ müsilajı bertarafa gönderdik. ?????#MarmaraHepimizin— Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2021
İl İl Müsilaj Rakamları
Üç günün sonunda illerdeki toplanan müsilaj rakamlarını da açıklayan Kurum, şunları kaydetti:
"İstanbul 174,6 metreküp, Kocaeli 77,5 metreküp, Bursa 63 metreküp, Tekirdağ 28 metreküp, Balıkesir 114 metreküp, Çanakkale 118 metreküp, Yalova 158 metreküp olmak üzere toplamda 733,1 metreküp müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük. Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız."
2? Üç günün sonunda illerimize göre;— Murat KURUM (@murat_kurum) June 11, 2021
??İstanbul 174,6 m³
??Kocaeli 77,5 m³
??Bursa 63 m³
??Tekirdağ 28 m³
??Balıkesir 114 m³
??Çanakkale 118 m³
??Yalova 158 m³ olmak üzere toplamda 733,1 m³ müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük. ??
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