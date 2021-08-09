Mars'ta Beklenmedik Sorun: Perseverance Bu Kez Başaramadı!

NASA'nın Perseverance yüzey araştırma aracı bu sefer beklentileri karşılayamadı. Uzay ajansından verilen bilgiye göre Perseverance ilk denemesinde Mars yüzeyinden örnek alamadı. Matkap ve örnek toplama haznesi beklenildiği şekilde çalışmış olmasına rağmen örnek alma haznesi geri çekildiğinde içinin boş olduğu görüldü. Bilim insanları bunu hiç beklemiyordu.
Şu anda problemin ne olduğu araştırılıyor ve birkaç gün içinde bir cevap bulunması bekleniyor. Perseverance proje yöneticisi Jennifer Trosper, ekibin karot alma işlemi sırasında kayanın beklenmedik bir şekilde tepki vermiş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. Örnek alma ekipmanının ise muhtemelen iyi durumda olduğunu düşündüklerini belirtti.
Mars yüzeyi daha önce de incelemeler sırasında sorun yaratmıştı. Örneğin daha önce 2008'de gönderilen Phoenix Lander, "yapışkan" toprak nedeniyle örnek toplamakta sorun yaşarken, Curiosity ve InSight da kayaları ve yüzeyi kırmayı başaramamıştı.
Bu ilk aksilik, Perseverance'ın görevini tehlikeye atmayacak. Ancak NASA, bu gibi olayları minimumda tutmak istiyor. Yüzey araştırma aracının bilim insanlarının Mars toprağında yaşamın işaretlerini aramasına yardımcı olacak örnekleri toplaması gerekiyor. Bu örnekler daha sonra incelenmek üzere Dünya'ya geri getirilecek. NASA ne kadar az örnek alırsa, Mars'ın tarihini keşfetme şansı o kadar az olacak.
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