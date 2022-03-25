Mars'tan Bir İlginç Kare Daha Geldi: Şaşırtıcı Timsah Sırtı Görüntüleri...

Greenheugh alınlığı, Mars'taki Gale Krateri'nde ilginç bir ova. Yörünge gözlemleri, NASA'nın Curiosity keşif aracının yavaş yavaş araştırdığı, oldukça havalı görünen bazı arazileri ortaya çıkardı. Fotoğrafı çekilip eve gönderilen en son araziye "timsah sırtı" arazi deniliyor ve fotoğraflarda nedeni açıkça görülüyor.
Lauren Edgar bir NASA görev güncelleme gönderisinde, "Greenheugh alınlığına varmadan önce, ekibin yörünge görüntülerinde tanımlandığı gibi yüzeyinde korunan 'yıkama tahtası dokusu' ilgisini çekmişti" diyor ve ekliyor: "Artık burada olduğumuza göre, ne kadar engebeli olduğunu görmek oldukça şaşırtıcı ve bu 'timsah sırtı arazinin resmi olmayan tanımı çok uygun görünüyor!"
Geçtiğimiz hafta sonu Curiosity'nin ulaştığı bu konumdan gelen ilk görüntü, sırtlarla ayrılmış piramit benzeri keskin kayaları gösteriyor. Kızıl Gezegen'de herhangi bir timsah bulmayı beklemiyor olsak da, bu tanımlamanın kesinlikle uygun gözüktüğünü söyleyebiliriz. Curiosity, artık bileşimini anlamak için kayalık araziyi tarıyor ve bilim insanları bu verilerle oluşumu çözmeye çalışacak.
Dünya'daki bilim insanlarının bu timsah sırtı arazide yaşanan erozyonu anlamaları için çok sayıda fotoğrafın büyük bir mozaik oluşturacak şekilde birleştirilmesi gerekecek. Mars artık tozlu mevsime girdiği için, keşif aracı oradayken "şeytan hortumu" olarak da adlandırılan toz hortumlarını da araştıracak.
Gale Krateri eskiden eski bir göldü ve Curiosity merkezindeki zirveye, Sharp Dağına tırmanırken, daha eski ve daha yaşlı kayalara bakıyor ve Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl olduğuna dair yeni görüşler kazanıyor.
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