Mars'tan Gelen Fotoğrafta Görünen "Gökkuşağı" Gerçekten Gökkuşağı mı?

Mars'ta keşif yapan Perseverance yüzey araştırma aracının çektiği bir fotoğraf, "Mars'ta gökkuşağı görüldü" iddialarını beraberinde getirdi. Peki ama fotoğrafta görülen gerçekten bir gökkuşağı mı?