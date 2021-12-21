Mars'ta Heyecan Verici Bir Keşif Daha: Teni Organik Maddeler Bulundu...

NASA'nın Perseverance Keşif Aracı, Mars'ta yeni organik maddeler buldu. Bu buluş bize kızıl gezegende hayat olduğunu göstermiyor ama çok önemli ipuçları veriyor...

  • Levent Öztürk
Mars'ta yeni organik maddeler bulundu...

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