Mars'ta İnşaat Yapmak İçin Şaşırtıcı Bir Yol: İdrar ve Kan Kullanmak!

Dünya'da oturmak ve gelecekteki Mars kolonilerimizin nasıl görünebileceğini hayal etmek eğlenceli olabilir, ancak bu kolonilerde yaşayacak olan insanların barınacağı barınakları inşa etmenin birçok zorluğu var. İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kızıl Gezegen'de inşaat malzemeleri oluşturmak için ilginç bir fikir geliştirdiler.
Mars'a giden bir uzay gemisine torbalar dolusu çimentoyu ve beton dökmek için gerekli olan suyu yüklemek aşırı pahalı olacaktır. Bilim insanları bunun yerine Mars'ta beton dökmek için toz, idrar (veya ter ve gözyaşı) ve astronotların kanlarından faydalanılabileceğini söylüyor.
Materials Today Bio dergisinde yayınlanan bir araştırma, uzay kaşiflerinin, kan plazmasındaki bir proteini (insan serum albümini) Ay veya Mars tozuyla karıştırılmış bir bağlayıcı olarak kullanarak beton benzeri bir malzeme yapabildiğini gösteriyor. Ekip, biyokompoziti "AstroCrete" olarak adlandırıyor ve normal beton kadar güçlü olduğunu söylüyor.
Baş yazar Aled Roberts, yaptığı açıklamada "bilim insanları, Mars yüzeyinde beton benzeri malzemeler üretmek için uygulanabilir teknolojiler geliştirmeye çalışıyorlar, ancak cevabın her zaman içimizde olabileceğini düşünmekten asla vazgeçmedik" dedi.
Harç için bir bağlayıcı olarak hayvan kanını kullanma fikri, orta çağdan beri düşünülüyor. Bilim insanlarının araştırdığı tek vücut sıvısı kan da değil. Biraz üre (insanların idrar, ter ve gözyaşı yoluyla ürettiği atık bir ürün) eklendiğinde AstroCrete normal betondan bile daha güçlü hale geliyor.
Kan, yenilenebilir bir kaynak. Araştırmacılar, iki yıllık bir görev sırasında altı astronotun 500 kilogramdan fazla AstroCrete üretebileceğini düşünüyor. Bu malzemeyi kullanarak 3B baskı yapma imkanı da bulunuyor.
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