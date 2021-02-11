Mars'ta Yaşıyor Olsaydık, Kaç Yaşında Olurduk? Kendiniz Hesaplayın!

Mars, yeni bir yaşına daha girdi. Peki ama Kızıl Gezegende yaşıyor olsaydık, kaç yaşında olurduk? Hayır; Dünyadaki yaşımızla aynı yaşta olmazdık...

11 Şubat 2021 00:03

Levent Öztürk