Mars'ta Yeni Keşifler: Kızıl Gezegende Organik Moleküller Keşfedildi!

NASA'nın Curiosity yüzey araştırma aracı, Mars'ta daha önce hiç tespit edilmemiş organik moleküller keşfetti. Bu keşifler, Kızıl Gezegen'de karmaşık bir kimyanın gerçekleşmiş olduğuna dair kanıtları güçlendiriyor. Organik moleküller yaşamla ilgili olabilir, ancak diğer süreçlerle de oluşabildiklerinden dolayı Mars'ta yaşam olduğuna dair sağlam bir kanıt olarak görülmüyorlar.
Nature Astronomy'nin açıklamasına göre, Curiosity ekibi aracın üzerindeki SAM cihazını kullanarak aracın topladığı örnekleri analiz etti. Bu cihazın kullanım amacı, toplanan örneklerde hayatın yapı taşları olan amino asitler gibi bileşiklerin olup olmadığını tespit etmek.
Bu çalışmada amino asitleri keşfedilmedi. Ancak amonyak ve benzoik asit bulundu. Benzoik asit birçok bitki ve meyvede doğal olarak bulunuyor ve ilk olarak ünlü kahin Nostradamus tarafından 1556 yılında tanımlandı. Şimdi elimizde bu maddenin Mars'ta da bulunduğuna dair kesin bir kanıt bulunuyor.
Deney, Bagnold Dunes'dan aylar önce toplanan bir numunenin üzerinde Aralık 2017'de gerçekleştirilmişti. İlk başta SAM analizinde Mars yüzeyinden sondajla alınan örneklerin kullanılması düşünülüyordu. Sadece dokuz örnek toplandı, bu yüzden bu örnekler bilimsel açıdan son derece büyük önem taşıyor. Curiosity'nin sondaj matkabında çıkan sorunlar nedeniyle zeminin altından alınan örneklerin elde edilemeyeceği anlaşılınca, ekip bunun yerine kum numunelerini kullanmaya karar verdi.
Milyonlarca yıl boyunca erozyona maruz kaldığı için kumun organik moleküller açısından zengin olması beklenmiyordu, bu nedenle bazı moleküllerin bulunmuş olması oldukça heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çalışma, SAM ile gelecekte yapılacak örnek analiz çalışmaları için de önemli bir temel oluşturuyor.
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