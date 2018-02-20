Mars Yüzeyinde Yeni Keşfedilen Oluşumlar
NASA'nın Mars Opportunity gezgini, gezegenin yüzeyinde beklenmedik ve gizemli oluşumlar keşfetmeye devam ediyor.
- H. Hüseyin Öztürk
Mars, NASA'nın Mars Opportunity gezgininin gönderdiği ilginç yeni görüntülerle daha çok Hawaii'ye benzemeye başladı.
Henüz Kızıl Gezegen'de bir tatil planı yapmak için çok erken, ancak NASA bilim insanları, Mars'ta Perseverance Valley isimli bölgedeki yamaçlarda bulunan bir dizi oluklu kaya şeridi ile, Hawaii'de volkanik koninin yanında bulunan yapılar arasında ciddi benzerlikler saptadılar.
Opportunity ekibi olası kaya şeritlerinin keşfini "şaşırtıcı" olarak nitelendiriyor.
Mars şeritleri, üzerinde biraz çakıl bulunan, değişen şeritlerden oluşuyor. Bir seri derecik gibi görünüyorlar. NASA ayrıca Mauna Kea yanardağının bir kısmının fotoğrafını, iki gezegendeki şeritlerin birbirine nasıl benzediğini göstermek için paylaştı.
NASA, Dünya'daki şeritlerin genellikle ıslak zeminin tekrar tekrar donması ve erimesi döngüleri nedeniyle oluştuğunu, ancak Mars formasyonların rüzgâr, yokuş aşağı kayan malzemeler veya diğer doğal işlemlerle oluşmuş olabileceğini söylüyor.
Opportunity sorumlusu ve baş araştırmacısı Ray Arvidson, şeritleri gizemli ve heyecanlı olarak nitelendiriyor. NASA araştırmacıları, şeritlerin tam olarak nasıl oluşmuş olabileceğinden emin değiller. Opportunity ekibi üyesi Robert Sullivan, bilim insanlarının "çoklu hipotezler ürettiklerini ve çözmek için daha fazla veri topladıklarını" söylüyor.
NASA, 2003'te Mars'a bir 90 günlük görev misyonuyla Opportunity'yi Mars'a fırlatmıştı. Beklentileri aşan Opportunity, bize hâlâ inanılmaz bulgular göndermeye devam ediyor.
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