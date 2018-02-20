Mars Yüzeyinde Yeni Keşfedilen Oluşumlar

NASA'nın Mars Opportunity gezgini, gezegenin yüzeyinde beklenmedik ve gizemli oluşumlar keşfetmeye devam ediyor.

  • H. Hüseyin Öztürk
Mars yüzeyinde yeni keşfedilen oluşumlar

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