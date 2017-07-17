Mars'a 1 Milyon İnsan Gidebilir!
Elon Musk, önümüzdeki 100 yılda Mars'a 1 milyon insan göndermeyi umuyor.
Elon Musk'un Mars'ı kolonize etmek için net planları var. Önümüzdeki 50-100 yılda teknolojiyi geliştirmeyi başarırsak, oraya 1 milyon insan gönderebileceğimizi düşünüyor.
Yeniden kullanılabilir roketler bu projenin temelini oluşturuyor. Elon, başarılı bir şekilde iniş ve yeniden kalkış yapan SpaceX'in Falcon 9 Heavy'si ve Falcon 9 gibi yeniden kullanılabilir roketleri kullanmayı düşünüyor. Gemiler önce fırlatılıp sonra Mars'a seyahat sırasında yakıt alabilecek. Musk'ın Mars'a göndermeyi umduğu uzay gemisinin adı ITS (Interplanetary Transport System), ve SpaceX'in şu an geliştirmekte olduğu Raptor motorunu kullanacak.
ITS, 42 tane Raptor motoruna sahip olacak. Bu onu tarihteki en büyük roket yapıyor. Ayrıca 550 metrik ton taşıma kapasitesine sahip olacak.
ITS yakıt depoladığında, Mars ile Dünya'nın güneş etrafında dolandığı mükemmel zamanlamada yola çıkacak. Musk'ın dediğine göre, gezegenler arası yolculuk sırasında insanlar çok eğlenecekler, katılabilecekleri dersler olacak, bir restoran, kabinler, ve filmler olacak.
ITS, 100 veya daha fazla insan taşıyabilecek, ve önümüzdeki 50-100 yıl arasında bu yolculuklardan 1,000 tane yapılabilecek.
Musk bunları cazip bir fiyata sunmak istiyor. Mars'a gitmek şimdilik kişi başına 10 milyar dolara patlayabilir. Musk bunu 200,000$'a düşürmeyi hedefliyor. Bu sayede yeni bir gezegen keşfetmek istendiğinde, bu daha ucuz bir fiyata yapılabilecek. Bunu içinse roket sistemlerini olabildiğince yeniden kullanılabilir yapmak gerekiyor.
Musk her ne kadar hırslı olursa olsun, hala 2023'e kadar sürecek olan ve başarılı olması gereken testlere güveniyor. Bu testlerse NASA'nın desteğiyle yürüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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