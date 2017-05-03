Marshmallow: Samsung'tan Bir İlginç Uygulama Daha!
Samsung'un sıra dışı mobil uygulamalarına, bir yenisi daha eklendi: İşte Marshmallow uygulaması ve sundukları...
Samsung'un çocukları cihazlarını daha sorumlu kullanmaya teşvik edecek bir fikri var.
Samsung yeni Marshmallow uygulamasında çocukların belirli bir kullanım planını izleyerek puan kazanmalarını sağlıyor. Çocuklar, uygulama yüklüyken ve çalışırken sekiz uygulamaya kısıtlanıyorlar. Ebeveynler, hangi uygulamaların çocuk için uygun olup olmadığını belirleyebiliyor ve isterlerse telefonlar için bir yatak vakti ayarlayabiliyorlar. Bunun yanında uygulama, çocukların kendi belirledikleri kullanım planını ne kadar iyi koruduklarını gösteren günlük ve haftalık raporlara ulaşabiliyorsunuz.
Kurallara bağlı kalan çocuklar, "Marshmallow puanları" kazanıyorlar ve bu puanlar, Amazon, Best Buy, Google Play gibi bazı mağazalarda hediye kartına dönüştürülebiliyor. Çocuğunuz planı yeterince iyi takip etmezse Marshmallow puanı kaybediyorlar. Uygulama, tahmin edebileceğiniz üzere Samsung'un telefonlarına özel. Son zamanlara ait bir Galaxy'niz varsa, uygulamayı yükleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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