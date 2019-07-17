Mars'ta Çalışan Curiosity, MRO İçin "Poz Verdi"
Mars yüzeyinin çekilen bu fotoğrafında, orada çalışan bir uzay aracı gizli: İşte Curiosity'nin verdiği "poz."
- Levent Öztürk
NASA'nın Curiosity aracı kendi fotoğraflarını çekmeyi, ilgi çekici taşları ve hatta kendi delikli tekerleklerini fotoğraflamayı seviyor. Ancak bazen de çok uzaklardan bir çekim için poz verme şansı yakalıyor.
Mayıs ayının sonlarında NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) uzay aracı, geçişini yaparken de durumun tam uygun olması sayesinde, Curiosity'yi Woodland Bay adı verilen bölgede çalışırken fotoğraflamayı başardı.
İyileştirilmiş resim görüntüsü, Tucson'da Arizona Üniversitesi'nden çalıştırılan MRO'nun High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE – Yüksek Çözünürlük Görüntüleme Bilim Deneyi) kamerasından geliyor.
NASA'nın Mars'taki cihazlarını bulmanın, MRO HiRISE ekibi için bir çeşit hobi olduğu söylenebilir. Ekip, daha önce de InSight iniş aracı ve artık çalışmayan Opportunity aracının görüntülerini sunmuştu.
Curiosity, NASA'nın şu anda Mars'ta çalışan tek aracı. Ancak Mars 2020 aracının Kızıl Gezegene 2021 yılında ulaşması ile bu durum değişecek.
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