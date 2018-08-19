Martin, HBO'nun fazla öldürdüğünü söyledi
George R.R: Martin, HBO'nun "planladığından daha fazla Game of Thrones karakterini öldürdüğünü" söyledi!
HBO'nun Game of Thrones Oyunundan bazı ölümleri atlatamadıysanız, sizin için iyi bir haberimiz olabilir. Yazar George R.R. Martin, Salı gecesi Kaliforniya'daki Redwood City'deki Fox Theatre'da yaptığı konuşmada, ekrandan ayrılan isimlerin bazılarının kitaplarında "asla" ölmeyeceğini söyledi. (Doğal olarak, hangileri olduğunu söylemedi.)
Martin daha önce de Buz ve Ateş Şarkısı adlı kitap serisinin HBO dizisinin planlarını titizlikle takip etmeyeceğini söylemişti. Ancak bazı hayranlar için, dizideki ölümlerin en az birkaçının sayfalarda gerçekleşmeyeceğinin iyi bir haber olduğu söylenebilir.
Konuşmanın bir Reddit'te yayınlanan bir özetine göre Martin, HBO'nun planlarında yer alandan çok daha fazla insanı "öldürdüğünü" ve diziyi gelecekteki kitapları için bir taslak olarak görmediğini söyledi. Ayrıca yazar, HBO'nun, seriyi beklediğinden daha çabuk ilerleten bazı içerik kararları verdiğini ve dizi kitapların önüne geçmeden önce Kış Rüzgârları'nı yayınlamak için iki yılı daha olacağını düşündüğünü söyledi.
Sanatçı John Picacio, yazarın kaçamadığı soruyu sormaktan korkmuyordu, Martin'e sordu. "Şu anda (dizide uzun süredir beklenen altıncı kitap) Kış Rüzgarları'nın nerelerindesiniz, (kitap) ne durumda?"
Martin'in cevabı ise her zamanki gibi gayet açık ve kesindi "Üzerinde çalışıyorum." Konuşmasına devam eden yazar "Üzerinde çalışıyorum, inan bana, bittiği zaman bileceksin. Dünya çapında duyulan haykırış olacak" diye eklemeye devam etti.
Kış Rüzgarları'nın yayımlanma tarihi açıklanmadı, ancak Targaryen ailesinin tarihindeki ilk kitabı Ateş ve Kan Cilt 1, 20 Kasım'da yayınlanacak. HBO dizisinin ise 2019'da geri dönmesi bekleniyor...
Levent Öztürk
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