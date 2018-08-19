Martin, HBO'nun fazla öldürdüğünü söyledi

George R.R: Martin, HBO'nun "planladığından daha fazla Game of Thrones karakterini öldürdüğünü" söyledi!

"Dizi ölümleri kitapla örtüşmeyebilir..."

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