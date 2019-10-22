Marvel Filmlerine Bir Büyük Eleştiri Daha!
Marvel'in ticari olarak büyük başarılar elde eden filmlerine "saldırmak" son zamanlarda moda oldu. İşte bu modaya katılan son ünlü isim!
- Levent Öztürk
Martin Scorsese'nin Marvel filmlerini eleştirisine Francis Ford Coppola da katıldı ve yönetmenin "haklı" olduğunu söyleyerek başarılı film serisini "değersiz" olarak tanımladı.
Godfather serisinin ve Apocalypse Now'ın 80 yaşındaki yönetmeni, yaptığı açıklamada "Martin Scorsese, Marvel yapımlarının sinema olmadığını söylediğinde haklı. Çünkü sinemadan bir şey öğrenmeyi bekliyoruz, bir şey kazanmayı bekliyoruz, bir bilgilenme, bilgi, ilham" cümlelerini kurdu.
Coppola'nın yorumları, Taxi Driver ve Goodfellas gibi klasik filmlerin yönetmeni Scorsese'nin, Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) "sinema değil" demesinin ve "sinemalar artık lunaparka dönüştü" açıklamasının bir hafta sonrasında geldi.
Coppola'nın yorumlarına, sosyal medyada Marvel hayranları tarafından yoğun bir itiraz sesi yükseldi.
Karşımızda duran gerçek ise şu: MCU, tüm zamanların en başarılı film markası olmuş durumda ve dünya genelinde 18 milyar dolardan fazla gelir sağladı. Bu gelirin sadece 4 milyar doları 2018 yılında elde edildi.
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