Marvel filmlerini özleyenlere! Black Widow hakkında bilmeniz gereken 7 şey

Black Widow, Marvel filmlerini özleyenlerin heyecanla beklediği bir yapım oldu! Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgından dolayı ülkeler tarafından çeşitli önlemler alındı. Bu önlemlerden birisi de sinema ve tiyatro salonlarının kapatılmasıydı. Durum böyle olunca büyük bütçelerin harcandığı sinema ve dizi sektörü olumsuz etkilendi. Birçok filmin vizyon tarihi ertelendi.
Scarlett Johansson'un başrolünü oynadığı Black Widow filmi de koronavirüs nedeniyle ertelenen filmler listesine dahil oldu. Filmin orijinal olarak 1 Mayıs tarihinde yayımlanması planlanmıştı. Peki Black Widow ne zaman vizyona girecek?
BLACK WIDOW (KARA DUL) NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Marvel Comics'in yayınladığı Black Widow isimli çizgi romandan uyarlanan ve Marvel Studios tarafından yapımı üstlenilen yirmi dördüncü Marvel Sinematik Evreni süper kahraman filmi, Black Widow bu sene 6 Kasım tarihinde seyirci ile buluşacak.
BLACK WIDOW KONUSU NEDİR?
Black Widow filminin en önemli detayı geçmişi konu ediyor olması. Film, Captain America: Civil War ile Avengers: Infinity War arasındaki dönemde geçiyor ve Black Widow'un karanlık geçmişiyle yüzleşmek için evine dönmesini anlatıyor.
BLACK WIDOW OYUNCULARI KİMLER?
Scarlett Johansson
Florence Pugh
David Harbour
O-T Fagbenle
Ray Winstone
Rachel Weisz
BLACK WIDOW HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN
- INSEDER'ın haberine göre "Kara Dul" "Kaptan Amerika: İç Savaş" olaylarından sonra gerçekleşecek.
- Black Widow muhtemelen diğer filmlerle aynı takma adı kullanmaz, ancak hatırlanmak için başka bir ad kullandığını göreceğiz.
- Natasha'nın Natalia olarak adlandırıldığını duyduğunuzda şaşırmayın. Tam adı Natalia Alianovna Romanoff.
- "Avengers" ın başlangıcında, Black Widow rehinini tutan adamlar hala Lermentov adlı bir adam için çalıştığını düşünüyordu. Filmde, eski bir KGB ajanı olan Romanoff'un geçmişinin gösterileceğini düşünürsek olursak söz konusu sahnede adı geçen Lermentov'u da filmde görmek mümkün.
- Natasha, çocuk sahibi olamaz. Natasha, Age of Ultron filminde Red Room'dan mezun olurken kendilerinin kısırlaştırıldığını söylemişti. Bunun sebebininse endişelenecek şeylerden bir tanesinden kurutulmak olduğunu ifade etmişti.
- Natasha'nın yeleği. Black Widow'un fragmanında gözüken Yelena'nın giydiği yelek, Natasha'nın Infinity War'da giydiğine çok enziyor. Natasha, bu yeleği Rusya'daki ailesini onurlandırmak için giymiş olabilir.
- Natasha'nın kurşun yarası. Natasha, Captain America'ya Winter Soldier ile olan bir anısı anlatırken Sovyet kurşunuyla aldığı yaranın hikayesini anlatmıştı. Bu yarayı Black Widow filminde tekrar görme ihtimalimiz yüksek.
İŞTE BLACK WIDOW FRAGMANLARI
Birinci fragman:
İkinci fragman:
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