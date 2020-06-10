Marvel filmlerini özleyenlere! Black Widow hakkında bilmeniz gereken 7 şey

Black Widow geliyor! Marvel'ın beklenen filmi Black Widow'un konusu ne? Peki Black Widow ne zaman vizyona girecek? Koronavirüs yüzünden etkilenen sektörlerden biri olan sinema dünyası için Black Widow önemli bir yapım! İşte Black Widow filmi hakkında bilmeniz gereken her şey...