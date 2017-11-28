Marvel Heroes: Bir Dönemin Sonu!
Oyun dünyasında efsane olmak amacıyla yola çıkan şirket, beklenenden de erken bir biçimde kepenkleri indiriyor!
Süperkahraman MMO oyunu Marvel Heroes'un, Disney'in Gazillion Entertainment'a verdiği lisansın geçtiğimiz hafta sona ermesi ve yenilenmemesi ile beraber, Aralık ayının sonuna kadar yavaş bir şekilde bitirilmesi bekleniyordu. Ancak görünene göre oyunun sonu için o kadar bekleme bile yaşanmayacak. Firma artık kepenkleri indirmiş ve Noel öncesinde tüm çalışanları ile yollarını ayırmış durumda.
Firmadan henüz resmi bir açıklama yapılmış veya kaç kişinin etkilendiği belirtilmiş olmasa da, eski çalışanlar işlerinin sona erdiğini duyuran tweet'ler gönderiyor. Tatil dönemi öncesi gerçekleşen bu olay o kadar hızlı yaşandı ve firma o kadar hızlı bir şekilde kapandı ki, çalışanların tazminatları ve ücretli izinleri bile ödenmedi; sağlık sigortaları, 1 Aralık tarihinin öncesinde sona erdirildi.
Gazillion CEO'su David Von Dorman, VentureBeat'e gönderdiği bir e-postada zorlu bir dönem geçirdiklerini ve olanları algılamanın bile zor olduğunu belirtti. Gazillion'u geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Von Dorman, inanılmaz hızlı gerçekleşen (son 30 gün içerisinde) bir grup olayın ardından firmanın kapanmaya hazırlandığını söylüyor. Çalışanlarına en iyi imkanları sunmak için uğraştıklarını da belirten Von Dorman, olayların bu şekilde gelişmesinden üzüntü duyduklarını da sözlerine ekliyor.
Disney, geçtiğimiz hafta herhangi bir açıklama yapmadan Gazillion ile anlaşmayı sona erdirdiğini ve Marvel Heroes oyununun kapatılacağını duyurmuştu. PlayStation 4 ve Xbox One oyuncuları ise oyun için geri ödeme almaya çalışıyor.
Gazillion, 2005 yılında Robert Hutter ve John Romero tarafından Blizzard Entertainment ile MMO alanında rekabet etme amacıyla kurulmuştu. Firma, çeşitli oyunlarda bazı sarsıntılı başlangıçlar yaşamış ve yönetim kadrosu pek çok sefer değişmiş olsa da, 2013 yılında Marvel Heroes yayımlanmıştı. Firma kapanırken, oyun kendisine sağlam bir oyuncu zemini kurmaya başlamıştı ancak henüz Gazillion'un hedeflediği seviyeye ulaşamamıştı...
Levent Öztürk
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