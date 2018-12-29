Marvel Patronu, Büyük Satın Almadan Memnun!
Marvel'ın bir numaralı ismi konumunda bulunan Kevin Feige; Fantastic Four, X-Men ve Wolverine'in geleceği hakkında ipuçları verdi.
Bilindiği üzere Disney Studios, 20Th Century Fox'u satın alma yönünde devasa adımlar attı. Anlaşmanın detayları büyük ölçüde tamamlansa da; Amerika Birleşik Devletleri organları, serbest piyasa ve anti-tröst yasalarının ihlal edilmediğinden yüzde yüz emin olmak amacı güdüyor.
Son anda "karanlık bir mucize" gerçekleşmezse, önümüzdeki yılın üçüncü yarısına kadar iki dev stüdyo arasındaki birleşme tamamlanacak. Böylece Disney; Wolverine'nin de dahil olduğu X-Men evreni ve Fantastic Four karakterleri üzerinde tam hakimiyet sağlayacak. Kısacası yakın gelecekteAvengers/X-Men/Fantastic Four melezi bir filme tanıklık edebiliriz.
Marvel Comics'in patronu Kevin Feige durumdan son derece memnun ve memnuniyetini iddialı cümlelerle açıklıyor. Kevin Feige, konuyla ilgili olarak şu sözleri kullanıyor: "Bu gerçek dışı... Bir yandan son derece tatmin edici. Diğer yandan neredeyse akıl almaz... Geçmişe döndüğümüzde, Iron Man'in(Demir Adam) bile sinemaya uyarlanacağına emin değildik. Avengers ise çok uzaklardaki bir rüyaydı. Biraz sabırlı olun; anlaşmanın 6 ay ila 1 yıl arasında tamamen resmiyete kavuşacağını düşünüyoruz. Disney-Marvel Studious, daha önce kullanamadığı kült karakterlerden faydalanabilecek. Disney'in bulunduğu pozisyon, pek çok mucizeyi sinemaya uyarlamamıza yardımcı olacak. Üstelik tüm bunlar, yakın zamanda talihsiz bir şekilde kaybettiğimiz efsanevi Stan Lee'ye adanacak."
Kevin Feige'in gözlemlerine göre 2020 yılı, pek çok sürprize gebe olacak. X-Men vs. Avengers ve yeni solo Wolverine filmlerinin 2020'de karşımıza çıkması olası. Bize de bekleyip görmek düşüyor.
Barış Terun
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