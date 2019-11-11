Marvel'i Yerden Yere Vurdu; Şimdi de Joker Hakkında Konuştu!

1942 yılında doğan efsanevi yönetmen Martin Scorsese, son zamanlarda filmlerinden ziyade, çarpıcı açıklamalarıyla gündemde. 76 yaşındaki Scorsese, yönetmenliğini yaptığı bazı filmlerle Altın Küre, Bafta ve Oscar ödüllerini kazanmayı başardı. Scorsese, 2007 yılında gösterime giren Köstebek filmi ile Oscar heykelciğini elde etti. 2014 yılında gösterime giren The Wolf of Wall Street ise üç dalda Oscar'a aday gösterildi.
Scorsese, son birkaç on yılın en başarılı yönetmenlerinin biri olarak gösterilse de, şu anda sadece sansasyonel açıklamaları ile gündeme geliyor. Kısa süre önce Marvel filmlerinin "sinema yapımları" olmadığını ve dijital birer sirk olduğunu iddia eden yönetmen, Robert Downey Jr.'un da büyük tepkisini çekmişti.
Scorsese, Joker'in film uyarlamasını yönetmeye talipti. Lakin yönetmen, 4 yıllık proje aşamasından sonra filmden vazgeçti. Joker'in her açıdan başarı elde etmesinin ardından, ünlü yönetmen konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Scorsese, BBC'ye verdiği röportajda "Eser hakkında ciddi anlamda bilgi sahibiyim. Yönetmeni de çok iyi tanıyorum. Filmin yapımcılığını benim de yapımcım olan Emma Tillinger Koskoff üstlenmişti. Bu nedenle projeye ciddi ilgi gösterim. Dört yıl boyunca filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenmek veya üstlenmemek kararı üzerine bolca düşündüm. Sonunda, film için zaman ayırmamın mümkün olmadığı kararına vardım. Kişisel sebeplerle filmde yer almadım. Senaryoya hakimim ve eserin kayda değer bir enerjisi mevcut. Joaquin Phoenix ise bambaşka bir mesele. Harika bir performans gösterdi. Ortada kayda değer bir film var" ifadelerini kullandı.
Kısacası Scorsese, Marvel filmlerinin aksine, Joker hakkında oldukça olumlu düşünüyor.
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