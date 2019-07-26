Marvel'a Oscar Ödüllü Transfer!
Marvel yapımcıları, Blade'i canlandırması için yaşayan en başarılı siyahi aktörlerden biri ile resmen anlaşmaya vardı.
- Barış Terun
Marvel Comics-Disney ortaklığı, dördüncü aşama filmleri için oluşturdukları takvimi Comic Con'da hayranlarıyla paylaştı. Bu hamlelerden belki de etkileyicisi ise Blade karakterinin yeniden doğuşu ve baş rolde Oscar ödüllü oyuncu Mahershala Ali'nin Blade'i canlandıracağı yönündeki bilgi oldu. Ali daha önce de Marvel-Netflix serisi Luke Cage'de canlandırdığı Cottonmouth rolüyle eleştirmenlerden tam not almıştı.
İlk Blade filmi 1998 yılında dünya çapında gösterime girmişti. Dövüş sanatları uzmanları Wesley Snipes, Blade rolünü canlandırmıştı. Orijinal filmin büyük ticari başarısının üzerine Blade 2 2002, Blade Trinity ise 2004 yılında izleyicilerle buluşmuştu. Blade Trinity filminde, şimdilerde Deadpool rolünden tanıdığımız Ryan Reynolds da yer almıştı. Artık Marvel Comics ve Disney ortaklığı her zamankinden çok ama çok daha güçlü. Blade karakteri bir "yeniden çevrim" ile tekrar hayat bulacak.
Yeniden çevrimin baş rol oyuncusunun Mahershala Ali'nin olması büyük bir sürpriz. Mahershala Ali, son yıllarda birkaç kez Akademi Ödüllerine aday gösterilirken, 2017 yılında Moonlight, 2019 yılında ise Green Book'un ile Oscar heykelciliğine uzanmayı bildi.
Her şeye karşın "Blade" hakkında bazı tartışmalar söz konusu. Yeni yapımın, doğrudan beyaz perde ile buluşması bekleniyor. Disney, her ihtimale karşı Blade'i televizyon serisi olarak, Disney Plus'a uyarlamak için de hazır bekliyor. Yine de son anda bir felaket gerçekleşmez ise Blade, 2022 yılının başında sinema salonlarıyla buluşacak.
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