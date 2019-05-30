Marvel'dan DC'ye Dev Transfer!
Captain America ve Avengers serilerinde önemli bir rol oynayan usta oyuncu, DC Comics-Warner Bros. ikilisine transfer olacak gibi gözüküyor!
- Barış Terun
Disney Studios-Marvel Comics ikilisinin en başarılı karakterlerinden biri Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: The Civil War, Black Panther, Avengers filmlerinde karşımıza çıkan Kış Askeri idi ve Sebastian Stan tarafından canlandırıldı. Sebastian Stan; Kaptan Amerika'nın gerek en iyi dostu, gerekse en büyük düşmanlarından biri olan Kış Askeri (Bucky Barnes) rolünü üstlenmişti.
Ne var ki Bucky Barnes dönemi, Avengers: Endgame ile birlikte sona ermiş gibi gözüküyor. Steven Rogers'ın en yakın dostu, bizzat Steven Rogers tarafından, Avengers: Endgame'de yok sayılıyor. Eğer filmi izlemediyseniz, ciddi bir spoiler ile şimdi karşılaşacaksınız: Kaptan Amerika, kalkanını en yakın arkadaşı Bucky'e değil; Sam Wilson yani Falcon'a devrediyor.
Disney'in, Winter Soldier'ı yakın gelecekte beyaz perde ile buluşturması beklenmiyor. Kısacası usta oyuncu Sebastian Stan'in, iddia edildiği gibi DC'ye transferi çok büyük bir sürpriz olmayacaktır.
Dedikodular doğruysa Sebastian Stan, 2021'de sinemaya uyarlanacak Batman'in film versiyonunda Riddler yani Bilmececi rolünü üstlenecek. Instagram'daki paylaşımlar göz kamaştıracak nitelikte. Twilight serisinden tanıdığımız James Patttinson'un Batman'i canlandıracağı yapımda, Sebastian Stan'in canlandırdığı The Riddler baş kötü olacak. Karaktere Kedi Kadın ve Penguin gibi kült karakterler eşlik edecek.
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