Marvel'ın Yeni Takvimi Belli Oldu!
Avengers: Endgame ile pek çok şeyin değiştiği Marvel Sinematik Evreni'nde bizleri neler bekliyor; hangi filmi ne zaman izleyebileceğiz?
- Barış Terun
Hollywood'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Marvel Sinematik dünyasında bir dönemin sonu Avengers: Endgame ile geldi. Avengers: Endgame, Avatar ile birlikte sinema tarihinin en çok izlenen filmi oldu.
Spider-Man: Far From Home'un (Örümcek Adam:Evden Uzakta) her açıdan başarı elde etmesi üzerine Marvel Comics - Sony - Disney ortaklığı, kendilerine yeni bir yol haritası seçme kararı aldılar. Peki bu yol haritası nasıl şekillenecek. Cevabı, hemen aşağıda bulabilirsiniz.
Black Widow
Scarlett Johansson'un canlandırdığı Black Widow (Kara Dul) karakteri sinema dünyasında büyük ses getirdi. Karakterin hem geçmişini, hem de Avengers: Endgame'deki eylemlerinden sonrasını konu alan film, 1 Mayıs 2020 tarihinde gösterime girecek.
The Eternals
Ucundan köşesinden Thanos'un da dahil olduğu; Tanrısal güçlere sahip varlıkların hikayesi, 2020 yılının Kasım ayında karşımıza çıkacak. Baş rollerde; Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Ma Dong-seok ve Salma Hayek gibi yıldızlar yer alacak.
Black Panther 2
İlk Black Panther filmi rekordan rekora koşmuş ve pek çok Oscar ödülüne layık görülmüştü. Serinin devamını temsil eden Black Panther II'nin, 2021 yılının Mayıs ayında gösterime girmesi bekleniyor.
Spider-Man 3
Örümcek-Adam üç kez sinemaya uyarlandı ve üçünde de kadrolar baştan sona değişti. Tom Holland'ın canlandırdığı Spider-Man ise, özellikle Spider-Man: Far From Home filmiyle pek çok başarıya imza attı. Şimdiden yapım bütçesinin beş katı kar elde eden Spider-Man: Far From Home, üçüncü filmin önünü açtı. Spider-Man 3'ün 2021 yılının Haziran ayında gösterime girmesi bekleniyor.
Doctor Strange 2
Bol ödüllü yıldız Benedict Cumberbatch'in canlandırdığı Doctor Strange'in devam filmi 2021 yılının sonunda gösterime girecek.
Captain Marvel 2
Captain Marvel 2, pek çok otorite tarafından yerden yere vurulsa da, ticari açıdan ciddi başarı elde etti. Devam filminin 2022 yılının başında gösterime girmesi bekleniyor.
Guardians of The Galaxy Vol 3
Guardians of The Galaxy, mizah ve aksiyonu tek potada eritmeyi başaran bir seri. Ne var ki Disney-Marvel ortaklığı, geçmişteki sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapımcı/yönetmen James Gunn'ı kovdu. Sonrasında yaşanan gelişmeler ve oyuncuların tepkisi nedeniyle James Gunn, seriye geri döndü. Galaksinin Koruyucuları 6 Mayıs 2022 tarihinde geri dönecekler.
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