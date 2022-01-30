Maserati'nin Beklenen Grecale SUV'sinden Yeni, Büyüleyici Fotoğraflar!

Maserati, yeni otomobili Grecale'nin lansmanını geçtiğimiz aylarda ertelemişti. Erteleme, İtalyan otomobil üreticisine yaklaşmakta olan SUV aracına daha fazla ince ayar yapması içi zaman kazandırdı. Anlaşılan o ki şirket, bu çalışmalarının yeterli olgunluğa ulaştığını düşünüyor. Zira Maserati, Grecale'in yeni fotoğraflarını yayınladı.
Grecale'in soğuk hava testinden geçtiğini gösterir nitelikte olan fotoğraflar, aracın kış koşullarında ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyar niteliğini taşıyor. Öte yandan yayınlanan fotoğraflar, Grecale'in bugüne kadar yayınlanan en net fotoğrafları.
Grecale, dikey çıtalara sahip ızgarasıyla dikkat çekerken, öte yandan şirketin Trident logosu da dahil olmak üzere diğer Maserati araçlarında bulunan çeşitli tasarım detaylarına sahip. Dış yüzeyde dikey yönlendirilmiş farları, içeride ise Grecale'in Maserati'nin yeni Android Otomotiv tabanlı bilgi-eğlence teknolojisinin kullanılması bekleniyor.
Bunlar dışında şimdilik Grecale hakkında herhangi başka resmi ayrıntı bulunmuyor. Başlangıçta kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanan Grecale'in bahar aylarında tanıtılması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın