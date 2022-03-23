Maserati, Tamamen Elektrikli Bir Sürümü de Olan Grecale SUV'unu Tanıttı

Biri tamamen elektrikli olmak üzere 4 farklı sürüm olarak piyasaya çıkacak Grecale SUV, Maserati tarafından resmi olarak tanıtıldı.

Maserati Grecale resmi olarak tanıtıldı

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