Maserati, Tamamen Elektrikli Bir Sürümü de Olan Grecale SUV'unu Tanıttı

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, tamamen elektrikli bir sürümü de dahil olmak üzere farklı güç aktarma organıyla gelecek yeni SUV modeli Grecale'yi tanıttı. Piyasaya sürülecek olan sürümlerden biri V6 içten yanmalı motora sahip olacak; diğer ikisi ise hibrit modeller olarak karşımıza çıkacak. Maserati tarihinin ilk yüzde 100 elektrikli SUV'u olacak olan Grecale Folgore ise, hiç kuşkusuz en ilgi çekici sürüm.
Tamamen elektrikli olmayan üç sürüm GT, Modena ve Trofeo isimlerini taşıyor. Grecale GT, 300 beygir gücünde hibrit bir sürüm. Modena ise, 330 beygir gücüne sahip bir yarı hibrit sürüm.
Grecale Trofeo ise, en yüksek performansı isteyenlere hitap ediyor. 530 beygir gücü sunan V6 motor kağıt üzerinde büyüleyici görünüyor. Maserati, aracın 100km hıza 3.8 saniyede ulaşabildiğini iddia ediyor.
Maserati, Grecale Folgore hakkındaysa henüz tüm detayları açıklamış değil. Menzil, pil boyutu ve şarj süresi dahil olmak üzere EV ile ilgili özelliklerin çoğu halen gizli tutuyor.
Araçların tümünde, Maserati'nin akıllı multimedya sistemi kullanılıyor. Sonus üç boyutlu ses sistemi, 14 hoparlörden ya da daha yüksek bir donanım seviyesinde 21 hoparlörden oluşuyor.
GT sürümü 63.500 dolardan başlayacak
GT sürümü 63.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Modena Limited Edition (sadece kısa bir süre için çevrimiçi rezervasyonla mevcut) 77.400 dolardan başlayacak. Trofeo ve EV sürümleri içinse fiyat bilgileri henüz belli değil.
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