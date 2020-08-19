Maske Takmayanlar İçin, Maske Fırlatan Silah Yaptılar

Salgında maske takmamak için direnen insanlar sorununu çözmek isteyen bir YouTube yayıncısı, muhtemelen hiç başvurmamamız gereken bir çözüm üretti.

19 Ağustos 2020 13:00