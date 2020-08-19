Maske Takmayanlar İçin, Maske Fırlatan Silah Yaptılar

Salgında maske takmamak için direnen insanlar sorununu çözmek isteyen bir YouTube yayıncısı, muhtemelen hiç başvurmamamız gereken bir çözüm üretti.

Oynat Maske Takmayanlar için Maske Fırlatan Silah Yaptı! Salgında maske takmamak için direnen insanlar sorununu çözmek isteyen bir YouTube yayıncısı, muhtemelen hiç başvurmamamız gereken bir çözüm üretti!

Yüz maskelerinin Covid-19'un yayılmasını yavaşlattığı araştırmalarla kanıtlansa da, hem ülkemize hem de ABD gibi salgının etkili olduğu yerlerde maskesiz kişilere rastlamak mümkün. Silahlara merakı olan YouTube kullanıcısı Allen Pan, bu iş için bir çare düşündü ve maskeleri insanların yüzüne fırlatan bir makine geliştirmeye çalıştı.

Pan, bu iş için bir fren hattı, bir solenoid valf, 800 PSI CO2 kabı, bir sprey boya tabanca kabzası ve mıknatıslı mermilerden faydalandı. Pan'ın "Maske Silahı" olarak adlandırdığı makinenin çalışma şekli, ağ tabancasına benziyor ve maskeleri insanların yüzüne fırlatıp, iplerini arkadan çevirerek bağlamaya çalışıyor.

Pan'ın yapay kafalar üzerinde yaptığı testler, bu fikri gerçekleştirmenin çok da imkansız olmadığını gösterdi. Ancak bu tür bir silahı gerçek insanlar üzerinde kullanmak belki hiçbir zaman güvenli olmayacaktır. Bu yüzden maske giydirmeye yönelik yeni yaratıcı yollar aramaya devam etmekte fayda var gibi görünüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Netflix, Atiye 2. sezon tarihini duyurdu! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
20 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
21 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati imkanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Derin Sularda Bir Yeni Tür Daha Keşfedildi: Flabelligena Gillet 2001
OPPO A31 ve A52 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Temaya Uyum Gösteren Yenilenmiş Başlat Menüsü, Insider'lara Açıldı
Mukbank nedir? Mukbank videoları nasıl çekilir?
Sızan iPhone 12 Kalıplarından, iPhone 4 Tasarımı Sürprizi Çıktı

 

 