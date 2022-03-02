Maske ve HES kodu kararı açıklandı: İşte yeni dönem

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES kodu uygulamasının tamamen kaldırıldığını, açık havada maske takma zorunluluğunun da artık geçerli olmadığını duyurdu. Okullarda uygulanan kurallarda da önemli değişiklikler var.