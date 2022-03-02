Maske ve HES kodu kararı açıklandı: İşte yeni dönem

COVID-19 salgınında yeni bir dönem başladı. Bugün toplanan Bilim Kurulu sonrasında açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HES kodu ve açık havada maske zorunluluğun kaldırıldığını duyurdu.
Yeni alınan kararlara göre açık havada maske takma zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Kapalı ortamlarda ise, havalandırma yeterli ise ve yeterli mesafe bulunuyorsa, yine maske takmak zorunda değiliz. Bakan Koca, şu bilgiyi de ekledi: "Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz."
HES kodu uygulaması da tamamen devreden çıkartıldı. Tüm kurum ve kuruluşlar için, girişte sorulan HES kodu artık sorulmayacak.
Okullarda uygulanan kurallarda da değişiklik yapıldı. Buna göre daha önce uygulanan "2 öğrenci pozitif test verirse sınıfın kapatılması" uygulaması devreden çıkartıldı. Artık sınıf kapatma kesinlikle söz konusu olmayacak, sadece pozitif öğrencinin izole edilmesi sağlanacak.
Son alınan karar testlerle ilgili. Artık, hastalık belirtisi göstermeyenlerden test istenmeyecek.
Koca ayrıca, konuşmasında bundan sonraki mücadelemizi aşıların yardımıyla vereceğimizi de belirtti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın