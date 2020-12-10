Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Prof. Dr. Ateş Kara tarih verdi

Çin'de başlayıp tüm ülkelere yayılan koronavirüs salgını halen etkisini devam ettiriyor. Virüs nedeni ile maske birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de zorunlu. Dolayısıyla vatandaşların aklında da "Maskesiz hayat ne zaman başlayacak?" sorusu yer alıyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir programda milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi.
"TEMMUZ AYI GİBİ MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK MÜMKÜN OLABİLİR"
Temmuz ayı gibi maskelerin çıkarılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim planlarımıza, gelecek aşının dağılımına ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere baktığımızda, Türkiye'nin yüzde 60'ı hızlı bir şekilde nisana kadar aşılanacak. Kendi aşımızın da devreye girmesiyle bu rakam daha da yukarı çıkacak. O zaman Türkiye'de genel anlamda bizim haziran-temmuz gibi rahatlamamız söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.
Ateş Kara, dünyadaki aşılamanın yüzde 60 oranına ulaşmasının bir anda mümkün görünmediğini belirterek, bir sonraki yıl Kasım, Aralık gibi tekrar maske takmak zorunda kalabileceğimize de dikkat çekti.
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 217 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ülkemizdeki COVID-19 hastalarının, vakalarının ve Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayıları, 9 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 204.411 yeni testte, 6.213 yeni hasta ve 31.712 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte, 217 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 5.846 kişi artarak 447.361'e ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 558.517 toplam hasta, 15.531 toplam can kaybı.
KORONAVİRÜS KARANTİNA SÜRESİ DEĞİŞTİ
Koronavirüs pandemisi süresince alınan tedbirler kapsamında, Covid-19 tanısı koyulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 14 gün olarak belirlenmişti. Karantina süresinde yeni bir değişiklik yaşandı. Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.
Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.
PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.
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