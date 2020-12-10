Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Prof. Dr. Ateş Kara tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, konuk olduğu canlı yanında milyonların merak ettiği soruları yanıtladı. Kara, normale dönüş ve maskesiz hayat için tarih verdi. Peki maskesiz hayat ne zaman başlayacak?