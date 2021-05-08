Mastercard'tan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Özel Reklam Filmi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 25 yıldan uzun süredir ana sponsorluğunu üstlenen Mastercard, dünyanın dört bir yanındaki futbol hayranlarına paha biçilemez deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Mastercard'ın 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında hazırlanan reklam filmi, futbolda tutkunun sonucu nasıl değiştirebileceğini anlatıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanının yaklaştığı bugünlerde yayına giren reklam filmi tutku, cesaret ve kendine inanarak oynanan futbolun sonucu değiştirebileceğini istatiksel verilerle sunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde imkansız geri dönüşlerle dolu maçlara yer verilen reklam filminde, bu geri dönüşlerin gerçekleşebilme oranları, dünyanın en büyük spor veri şirketlerinden Stats Perform (OPTA) iş birliğiyle hesaplandı. Bu kapsamda söz konusu maçlar tek tek incelendi ve yapay zekadan faydalanılarak özel bir algoritma oluşturuldu. Ortaya çıkan rakamlar ve geçmişte elde edilen skorlar karşılaştırıldığında, futbolda tutkunun istatistiklerin önüne geçtiği ve "imkansız" diye bir şey olmadığı kanıtlanıyor. Mastercard Türkiye, elde edilen bu veriler sayesinde futbolun paha biçilemez şeyler başlattığını ve ilham verici gücünü sadece futbolseverlerle değil tutkunun gücüne inanan herkesle paylaşıyor.
Reklam filminde, büyük yıldızların bile bazen tökezlediği, kazananların asla pes etmediği ve futbolda tarihin böyle yazıldığı vurgulanıyor. Mastercard Türkiye reklam filminde 1999 yılındaki Manchester United FC'nin yüzde 1,8 kazanma şansı olmasına rağmen kazanmasına, 2017 yılındaki FC Barcelona'nın tur atma ihtimalinin yüzde 0,4 olmasına rağmen başarmasına, 2019 yılındaki Tottenham Hotspur FC'nin maçı çevirme olasılığı yüzde 1,4 olmasına rağmen maçı çevirmesine ve 2005 yılındaki Liverpool FC'nin kupayı kaldırma şansı yüzde 0,6 iken şampiyon olduğu hikayelere yer veriliyor.
Nejat İşler tarafından seslendirilen Mastercard Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi reklam filmi, Mastercard Türkiye tarafından hayata geçirildi. Türkiye'de tüm ulusal ve tematik kanallar yanı sıra dijital medya mecralarda yayımlanacak film; İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca olarak Avrupa'da dijital mecralarda yayımlanacak.
Reklam filmi: https: //www.youtube.com/watch?v=lNML_EGzCwU
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