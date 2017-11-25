Mate 10 Pro, Huawei'yi bile şaşırttı!
Huawei'nin yeni amiral gemisi cebi Mate 10 Pro'ya gösterilen ilgi, görünüşe göre Huawei'yi bile şaşırtmış durumda!
Huawei'nin geçtiğimiz ekim ayında tanıttığı Mate ailesinin en yeni ütesi Mate 10 Pro, büyük ilgi görüyor. Öyle ki, Huawei yetkilileri bile bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyememiş. Huawei'nin satış hedeflerinin yüzde 100'ünü aştığı söylenen Mate 10 Pro'yu, hatırlarsanız kısa bir süre önce CHIP Test Merkezimizde ağırlamış ve detaylı olarak incelemiştik.
Huawei'nin Mate telefon yelpazesi, bugüne kadar şirketin diğer modelleri kadar ilgi çekmemiş görünüyordu. Ancak bu durum değişmeye başlıyor gibi. Zira özellikle Batı Avrupa'da aldığı ön siparişleriyle büyük rağbet gören Huawei Mate 10 Pro, pazarda güçlü bir rakip olarak yer alacak.
128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM kapasitesiyle güçlü modellerden biri olan Mate 10 Pro, özellikle arka kameralarıyla da ilgi çekiyor. Android 8.0 Oreo işletim sistemi, güçlü pil ömrü, stereo hoparlörleri, suya dirençli yapısı, harika tasarımı ve geniş kutu içeriğiyle bizim de incelediğimizde büyük beğenimizi kazanan Mate 10 Pro, öte yandan microSD kart getirmemesi, Bluetooth 5 ve kablosuz şarj desteğine sahip olmaması ve yine 3.5 mm kulaklık girişini bulundurmamasıyla da eleştirilmişti. Fakat, bunlar telefonun küçük eksileri diyebiliriz.
Mate 10 Pro'nun gördüğü ilgiyi değerlendiren Huawei Tüketici Ticari Grup Başkanı Walter Ji, "Yeni Huawei Mate 10 Pro ürünümüze verilen tepki, bizim için benzeri görülmemiş bir gelişmeydi. Özellikle basın, cihaza çok olumlu eleştiriler verdi. Bu da elbette satışa başlamadan önce bile güçlü bir talebe neden oldu," derken şunu da ilave ediyor: "Yeni Mate 10 Pro, sahip olduğu yapay zeka (AI) desteği ve diğer özellikleri ile Avrupa'daki insanların benimsemesini kazanmayı başardı."
Ercan Uğurlu
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