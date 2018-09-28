Mate 20 Modelleri Hakkında Her şey Açığa Çıktı

Sızan reklam içeriği, Huawei Mate 20 ve 20 Pro'nun hemen hemen tüm özelliklerini ortaya koyuyor.

Mate 20 Modelleri Hakkında Her şey Açığa Çıktı

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