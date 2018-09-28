Mate 20 Modelleri Hakkında Her şey Açığa Çıktı
Sızan reklam içeriği, Huawei Mate 20 ve 20 Pro'nun hemen hemen tüm özelliklerini ortaya koyuyor.
Huawei'nin iki amiral gemisi telefonunun piyasaya sürülmesi yaklaştıkça özellikleriyle ilgili olarak yavaş yavaş ortaya çıkan bir kaç sızıntı gördük. Ancak İsrail merkezli site Girafa, telefonlarla ilgili tüm özellikleri açığa çıkardı.
Site tarafından sızdırılan reklam içeriği, Mate 20 Pro'nun batarya kapasitesiyle ilgili daha önceki söylentilerin doğru olduğunu ve telefonun 4200 mAh bataryaya sahip olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan Mate 20, son nesile göre %21'lik bir artışla 4000 mAh'lık bir batarya ile güçlendirilecek.
İki telefon ortak bir çok şey paylaşacak. Tabii ki Huawei'nin son akıllı telefonları 7nm mimarisine dayanan (A12 Bionic gibi) mobil işlemci Kirin 980'i sunan ilk telefonlar olacak.
Super Charge 2.0 ile 30 dakika içerisinde batarya kapasitesinin% 70'ini şarj edebilecek. Bunun yanında 15W'a kadar olan hızlı kablosuz şarjı da destekleyecek.
Mate 20 ve Mate 20 Pro (kod adı Hima ve Laya) üzerindeki kameralar da aynı olacak. Ayrıca, Huawei'nin, Google Lens'e eşdeğer olarak nitelendirilen HiVision adını verdiği bir teknoloji ve bunun yanı sıra Huawei'nin her zamanki yapar zeka özelliklerine de sahip olacaklar.
Her iki telefon da 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile seçenekleri başlayacak ve bu değerler yükseltilebilecek. Ancak, çoğu telefonun aksine, microSD kartlarını desteklemeyecekler, bunun yerine nanoSD denilen yeni ve daha küçük bir flash bellek biçimini tercih ediyor olacaklar.
Kaliteli ses tutkunları, her iki telefonun da jak girişi ve stereo hoparlörlere sahip olduklarını bilmekten memnuniyet duyacaktır. İş verimliliği düşünen kullanıcılar size de haberlerimiz var. Samsung'un DEX'i gibi daha büyük bir ekrana bağlanmak isteyen kullanıcılara PC benzeri bir deneyim yaratmayı amaçlayan kablosuz bir bağlantı özelliği de eklendi. Büyük olasılıkla 16 Ekim'deki resmi lansman etkinliğinde bu konuda daha fazla ayrıntı alacağız.
Pil ömrü dışında, telefonlar arasındaki farklardan biri çentiğin boyutu olacak. Pro modelinin daha büyük bir çentiği olurken, Mate 20'nin bir 'su damlası' çentiği olacak. Ekran boyutu ve çözünürlüğü olarak QHD+'ye karşı FHD+ farkı söz konusu olacak.
Mate 20 Pro'nun daha büyük çentikleriyle Huawei, iPhone X gibi 3D yüz tanıma için gerekli sensörleri sığdırabiliyorken, Mate 20 sadece 2D yüz tanıma özelliğine sahip olacak. Pro modelinde ayrıca bir ekranda parmak izi sensörü bulunacak ancak standart modeli tercih edenler arka bölüme yerleştirilmiş klasik bir sensörle yetinecek.
Ayrıca IP53 sertifikasına sahip olan Mate 20, IP67 sertifikasına sahip Mate 20 Pro'ya kıyasla daha az dayanıklı olacak.
İsrail'deki telefonlar için fiyatlandırma Mate 20 Pro için 4,000 Yeni İsrail Şekeli (Yaklaşık 6666 TL) ve Mate 20 için ise 3,000 Yeni İsrail Şekeli (Yaklaşık 5000 TL) şeklinde olacak. Bu rakamların Türkiye için nasıl değişeceği, elbette henüz bilinmiyor ve Huawei'nin açılış etkinliğinde ortaya çıkacak. Ancak şimdiden görüldüğü üzere pek de bütçe dostu olmayacaklar.
Yavuz Alp Şimşek
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın