Mate 20 Modelleri Hakkında Her şey Açığa Çıktı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Korsanlar